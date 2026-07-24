Варна гласува хонорари за Дара и Папи Ханс за над 70 хил. евро

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Община Варна ще плати 35 000 евро за участието на Дара и 36 000 евро за изпълнението на Папи Ханс в празничния концерт за Деня на Варна.

Това показва план-сметката за събитието, която Комисията по „Култура и духовно развитие“ към Общинския съвет в морската столица разгледа на заседанието си в четвъртък.

Концертът ще се проведе на 15 август в зоната на Пантеона, а общият бюджет на събитието е 153 420 евро. В представената план-сметка участието на Дара и шестима танцьори е изчислено на 42 000 евро. Участието на хедлайнер е на стойност 36 000 евро, за момчетата от групата Innerglow са предвидени 5000 евро, а за The Center World – 2500 евро.

Най-високите хонорари са за Дара и Папи Ханс. В план-сметката участието на Дара е посочено като „участие на Дара и балет от 6 танцьори“ на стойност 42 000 евро, докато в отделно посочената стойност за изпълнителката е заложена сумата от 35 000 евро. Хонорарът на Папи Ханс е 36 000 евро.

Тазгодишният концерт ще има и специален момент за Дара. На 15 август певицата ще получи званието „Почетен гражданин на Варна“. Отличието идва след историческия ѝ успех – тя спечели тазгодишното издание на конкурса „Евровизия“ с песента Bangaranga, като донесе първата победа на България.

След победата Дара получи вълна от официални поздравления от редица политици и популярни личности, сред които президентът Илияна Йотова, премиерът Румен Радев и легендарната певица Лили Иванова.

В знак на признание за нейния принос към българската култура, тя бе удостоена и със званието „Почетен гражданин" и на София. Наскоро получи званието "Почетен гражданин" и на Аврен, както и имот в село Близнаци.

В план-сметката на Варна са включени още разходи за сценично осветление – 17 040 евро, LED екрани – 16 850 евро, монтаж и демонтаж на сцената – 5400 евро, охрана, медицинско и противопожарно обезпечаване, полицейска охрана, авторски и сродни права, фотозаснемане и изхранване на артистите.

Общата сметка за празничния концерт на 15 август възлиза на 153 420 евро. Предстои гласуване на средствата, предава БГНЕС.