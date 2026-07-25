Докато чакат руски паспорт Орнела Мути и дъщеря ѝ си търсят дом в Москва

Според италианската звезда това не е политическо решение, а начин да се върне към корените си

Руски паспорт за една от най-големите икони на италианското кино? Новината, че Орнела Мути и дъщеря ѝ Наике Ривели са подали официално молба за руско гражданство, предизвика вълна от дискусии в социалните мрежи заради дългогодишната връзка на актрисата с Русия и отношенията ѝ с президента Владимир Путин.

Зад това решение обаче не стои нито внезапен каприз, нито политически жест. Майка и дъщеря твърдят, че просто искат да се върнат към своите руски корени. А плановете им вече стигат още по-далеч - собствен дом в Москва или Санкт Петербург и все по-дълги периоди на живот в Русия. Новината беше съобщена от самата Наике Ривели в интервю за руската агенция РИА Новости. Според нея решението няма политически характер, а е продиктувано от семейната история. “Искаме да получим руско гражданство, за да се чувстваме истински у дома. Имаме руски корени и не можем да се отречем от произхода си, от нашето семейство и приятели”, казва тя.

Майката на Орнела Мути - Илзе Ренате Краузе, е родена в Естония, но произхожда от семейство с руски корени. По майчина линия бабата на актрисата е родом от Санкт Петербург и напуска страната по време на революцията. Тази семейна история Орнела неведнъж е разказвала като важна част от своята идентичност.

В интервюто за РИА Наике разкрива и още една любопитна подробност. Тя признава, че с майка си вече сериозно обмислят

да си купят жилище

в Москва или Санкт Петербург

“Често пътуваме до Русия, за да посещаваме роднини и приятели, както и по работа. Искаме да имаме собствен дом, вместо всеки път да отсядаме в хотел”, разказва тя. Според Ривели двете винаги пътуват заедно, но мечтаят един ден да водят със себе си брат ѝ Андреа и сестра ѝ Каролина, което трудно се случва заради липсата на достатъчно място. Именно затова собствен апартамент би им позволил да събират цялото семейство в Русия.

Търсенето на подходящ дом вече е започнало. Наике разкрива, че близката приятелка на Орнела Мути - известната руска дизайнерка Уляна Сергеенко, дори предложила актрисата да живее една година в нейния апартамент в Москва, докато намери подходящо жилище. Приятели на семейството също помагат в издирването на идеалния дом.

Любовта към Русия не е нова. През последните години Франческа Ривели, както е истинското име на Орнела Мути, многократно посещава Москва и Санкт Петербург, участва и в културни форуми и международни събития. През 2021 г. беше сред гостите на благотворителна вечеря с участието на Владимир Путин. По-късно тя се включи и в модно събитие, а съвсем наскоро присъства на Международния форум за сътрудничество в Казан. Именно това участие предизвика нови полемики в италианските медии. След публикации, че Орнела Мути и Моника Белучи са били сред гостите, Наике публикува емоционално видео, в което обвини журналистите в двоен стандарт. Тя подчерта, че връзката на семейството с Русия се основава единствено на родовите им корени, културата и приятелствата им, а не на политически убеждения. Връзката на Орнела Мути с Русия обаче от години поражда противоречия. Най-известният случай е от 2010 г., когато актрисата отменя театрално представление в град Порденоне с медицинско удостоверение, а в същото време присъства на благотворителна вечеря в Санкт Петербург, на която е и Владимир Путин. След продължило години дело италианският

съд я призна за

виновна за измама,

а Мути изплати обезщетение на театъра. Макар случаят отдавна да е приключил, той неизменно се припомня всеки път, когато името ѝ се свърже с Русия.

Желанието на Орнела и Наике да вземат руски паспорт предизвиква въпроси и от друг характер. В миналото голямата дъщеря на актрисата нееднократно е изразявала подкрепа за правата на ЛГБТ+ общността, докато Русия от години е обект на критики от страна на редица международни организации заради ограниченията върху правата на тези хора. Наскоро дори Върховният съд на Русия обяви предполагаемото “международно ЛГБТ движение” за екстремистка организация.

Орнела Мути далеч не е единствената италианска звезда, която открито демонстрира привързаност към Русия. Само преди няколко месеца Ал Бано даде интервю за РИА Новости, в което заяви, че между руснаците и италианците съществува “любов, която преминава през цялата история на двете велики държави”. Певецът си спомни за близкото приятелство между Владимир Путин и покойния италиански премиер Силвио Берлускони, което според него е символ на дълбоките отношения между двете страни. Малко по-късно по време на концерта си в Москва

Ал Бано обеща, че

ще научи руски език

и при следващото си турне ще изпълни любовна песен на руски. “Любовта между мъжа и жената, между хората и между държавите е най-важното”, каза той от сцената, припомняйки как преди години е пял на руски в Кремъл.

Любопитна е и друга връзка между двете известни италиански фамилии. Преди години Наике Ривели имаше бурна любовна история с Яри Каризи, сина на Ал Бано и Ромина Пауър. Двамата се запознаха по време на телевизионното приключение “Пекин Експрес”, а романът им дълго беше сред любимите теми на жълтата преса. Днес животът на Наике изглежда много по-спокоен. След 8 г. любов тя се омъжи през 2025 г. за предприемача Роберто Марцано на скромна церемония в семейното имение край Алесандрия. Още преди сватбата тя обясни, че мечтае за “смирен и истински брак”, защото именно такива бракове издържат най-дълго. Роберто, строителен предприемач с калабрийски произход, се появява в живота ѝ покрай общ проект за екологични сглобяеми къщи. Професионалното партньорство постепенно се превръща в любов, която според Наике е дошла напълно неочаквано.

Преди него личният ѝ живот е изпълнен с обрати. Още 22-годишна става майка на сина си Акаш. Следва кратък брак с германския актьор Ману Любовски, после връзка със Сирия де Фацио, а след това и шумният роман с Яри Каризи. След години, в които предпочиташе да живее сама, Наике признава, че именно с Роберто е намерила спокойствието.

Самата Орнела Мути също продължава да бъде една от най-обичаните италиански актриси. Тя впечатли публиката с появата си на последния кинофестивал в Кан, доказвайки, че и на 71 г. остава символ на италианската елегантност. В телевизионното предаване “Верисимо” актрисата разказа, че е станала баба за пети път и че именно внуците са най-голямото ѝ щастие. “Всеки ден започва с мое съобщение до семейството”, призна тя, а внукът ѝ Акаш потвърди, че именно Орнела е човекът, който държи всички поколения заедно.