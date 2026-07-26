Дара и Fred Again – ще е страхотен световен хит, но ще работят ли заедно?

Известният британски продуцент е бил в екип с Ед Шийрън, Рита Ора, BTS

Възможно ли е два месеца по-късно световноизвестният продуцент Fred Again да отговори на молбите на певицата Дара да работят заедно? Все още няма никакъв отговор от музиканта въпреки многобройните призиви на победителката ни на “Евровизия” да се свърже с нея.

“Здравей, Фред! Аз съм Дара от България и искам да те попитам нещо”, каза певицата пред хилядите фенове, събрали се на площад “Княз Александър I”, когато се завърна след престижния песенен конкурс. Тогава вдигна плакат с надпис Fred Again, let's collab (от англ. “Фред Агейн, хайде да работим заедно”). И в социалните мрежи се “роди”

мащабна кампания феновете

да тагват британския

музикален продуцент,

за да успее да види огромното желание на Дара да работи с него.

“Хей, хора! Може ли да ми направите услуга? Аз наистина искам да запиша песен с тези легенди. Тагнете ме в коментарите под това видео, за да може шансът ми да се увеличи”, написа певицата в социалните мрежи. Тя публикува и клип на изпълнение на Fred Again, Underworld и Mike Skinner - водещи имена във всички световни класации за електро и хаус музика.

Молбата на Дара тогава отприщи лавина от реакции и за часове се появиха над 20 хиляди коментара, които настояват за бъдещ съвместен проект между нашата певица и британския артист. Ако това се случи, ще бъде огромен пробив на български музикант и сигурен световен хит.

Фред не е само продуцент, а и автор на песни, певец и диджей. През последното десетилетие той е едно от най-разпознаваемите имена в съвременната електронна музика. Неговата кариера започва в звукозаписните студиа, където работи с някои от най-известните изпълнители в света, а по-късно се развива и като самостоятелен артист. Фред не е само продуцент, а и автор на песни, певец и диджей. През последното десетилетие той е едно от най-разпознаваемите имена в съвременната електронна музика. СНИМКА: ЛИЧЕН ФЕЙСБУК ПРОФИЛ

Истинското му име е Фредерик Джон Филип Гибсън и е роден на 19 юли 1993 г. в Лондон. Син е на Чарлз Антъни Уорнфорд Гибсън - утвърден британски адвокат. Майка му - Мери Ан Франсис Морган, произхожда от

семейство с дългогодишни

връзки в британската

дипломация и аристокрация

Сред неговите предци има дипломати, обществени личности и представители на известни британски благороднически фамилии. Макар да израства в семейство без професионални музиканти, още от ранна детска възраст проявява интерес към музиката и започва да свири на различни инструменти. Детството му преминава в Лондон, където развива интерес както към класическата музика, така и към съвременните електронни жанрове.

Ключова роля за неговото развитие има британският музикант, композитор и продуцент Брайън Ино. Когато Фред е на шестнадесет години, започва редовно да посещава студиото на Ино и там се запознава с процесите по създаване на музика, звукозапис и продуциране.

Преди да започне кариерата си като самостоятелен изпълнител, Fred Again се утвърждава като успешен продуцент и автор на песни. През годините той работи с множество световноизвестни изпълнители и групи, сред които Ед Шийрън, Джордж Езра, Стормзи, Рита Ора, Деми Ловато, BTS, Charli XCX, Шон Мендес, Eли Голдинг и други. Участва в създаването на песни и албуми, които достигат високи позиции в британските и международните музикални класации. Особено значима е работата му с Ед Шийрън по албума No.6 Collaborations Project.

Успехите му като продуцент му носят признание от страна на музикалната индустрия. През 2020 г.

едва на 26-годишна възраст

получава наградата

“Продуцент на годината”

на BRIT Award и става най-младият носител на отличието в историята на наградите. Същата година започва активно да развива и самостоятелната си кариера под псевдонима Fred Again. За разлика от традиционните електронни изпълнители той използва клубни ритми, съчетани със звукови фрагменти от всекидневието - записи от телефонни разговори, гласови съобщения на приятели и познати, уличен шум, откъси от поетични произведения. По този начин успява да превърне обикновени моменти от живота в музика, която достига до милиони слушатели.

Широка популярност му носи поредицата от албуми Actual Life, която включва три последователни албума. През 2022 г. третият албум е номиниран за престижната британска награда Mercury Prize, която ежегодно отличава най-добрите британски и ирландски изпълнители. Фред е бил в екип с Ед Шийрън, Рита Ора, BTS СНИМКА: ЛИЧЕН ФЕЙСБУК ПРОФИЛ

През следващите години Fred Again разширява творческата си дейност чрез сътрудничества с водещи имена в електронната музика. Сред тях са Skrillex, Four Tet, с които изнася поредица от концерти и фестивални участия, които предизвикват голям интерес сред почитателите на електронната музика в цял свят.

Неговите диджей сетове

се отличават с използването

на живи инструменти,

семплери и импровизации в реално време. Особено внимание привлича участието му в платформата Boiler room, което се превръща в едно от най-гледаните изпълнения в историята на форма̀та и достига милиони зрители онлайн.

През годините той участва на някои от най-големите музикални фестивали в света, включително Glastonburu, Coachella, Primavera Sound и Lollapalooza. Изнася концерти в големи концертни зали в Европа, Северна Америка и Австралия, а едно сред най-мащабните му партита е в Пърт с публика от 35 000 души.

И до днес Фред все още не е отговорил на молбите на Дара, но според музикалните експерти това може да отнеме още доста време заради натоварения му график с турнета и участия на големи фестивали.