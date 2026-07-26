Използваме ли правилно слънцезащитния крем

Слънцезащитният крем е неизменна част от лятото, но много хора не получават защитата, която очакват. Причината често не е в самия продукт, а в начина, по който го използват. Нанасяне на твърде малко количество, избор на неподходящ фактор или пропускане на повторното намазване. Дори най-високият SPF не може да направи слънчевите лъчи безопасни, ако правилата за употреба не се спазват. Кремът е важна част от защитата на кожата, но не е единствената - сянката, шапката, очилата и подходящото облекло също имат значение.

Повечето слънцезащитни продукти трябва да се нанесат около поне 30 мин преди излизане на слънце, за да могат да образуват защитен слой върху кожата. Снимки: Пекселс

SPF 30 или SPF 50 - как да разбираме числата?

Една от най-честите заблуди е, че SPF 50 означава, че можем да останем неограничено време под слънцето. Това не е така. SPF (Sun Protection Factor - от англ. “слънцезащитен фактор”) показва нивото на защита основно срещу UVB лъчите или тези, които са основна причина за слънчевите изгаряния. По-високият фактор означава по-голяма защита, но разликата не е толкова голяма, колкото много хора си представят. SPF 30 филтрира около 97% от UVB лъчите, а SPF 50 - около 98%. Нито един слънцезащитен крем не спира напълно UV лъчите, затова високият фактор не означава, че можем да стоим неограничено време на директно слънце. При избор на този вид продукти е важно да се търси обозначение за широкоспектърна защита (broad spectrum), което означава защита както срещу UVB, така и срещу UVA лъчи. Докато UVB са свързани най-вече със зачервяването и изгарянията, UVA проникват по-дълбоко в кожата и са сред факторите за преждевременно стареене.

Какво да гледаме, когато купуваме слънцезащитен крем? Снимки: Пекселс

Не трябва да избираме продукт само според аромата или рекламата.

Най-важните неща, които трябва да проверим на опаковката, са:

SPF 30 или по-висок - особено при продължително излагане на слънце, море или планина.

UVA и UVB защита - продуктът трябва да предпазва от двата вида ултравиолетови лъчи.

Водоустойчивост - думата не означава, че кремът остава върху кожата цял ден във водата. Обикновено производителите посочват дали защитата се запазва 40 или 80 мин при плуване или изпотяване.

Подходяща формула за кожата - различните текстури са създадени за различни нужди. По-леките продукти често са предпочитани при мазна кожа, а по-хидратиращите - при суха.

Най-честата грешка: използваме твърде малко крем

Много хора се намазват, но с количество, което не е достатъчно, за да получат защитата, посочена на опаковката. За цялото тяло на възрастен човек са необходими приблизително 30 мл продукт, или количеството, което се събира в малка чашка за шот. За лицето често се използва правилото на двата пръста - количеството крем, което покрива дължината на два пръста на ръката, е ориентир за достатъчна защита на лицето и шията. Тънкият слой може да изглежда достатъчен, но реално намалява ефективността на продукта. Слънцезащитата не е продукт, който се поставя веднъж и остава активен през целия ден. Кремът трябва да се нанася отново при продължително излагане на слънце, след плуване, силно изпотяване или подсушаване с кърпа. Снимки: Пекселс

Кремът се нанася преди, а не когато вече сме на плажа

Друга честа грешка е първото намазване да бъде направено едва след пристигането на плажа. Повечето слънцезащитни продукти трябва да се нанесат около поне 30 мин преди излизане на слънце, за да могат да образуват защитен слой върху кожата. Важно е да не се пропускат местата, които често остават забравени - ушите, тилът, раменете, деколтето, горната част на ходилата и ръцете.

Един път сутрин не е достатъчно

Слънцезащитата не е продукт, който се поставя веднъж и остава активен през целия ден. Кремът трябва да се нанася отново при продължително излагане на слънце, след плуване, силно изпотяване или подсушаване с кърпа. Дори при използване на висок SPF не трябва да се увеличава времето под директните слънчеви лъчи. Високият фактор не е разрешение да останем цял ден на плажа.

Може ли да използваме миналогодишния слънцезащитен крем?

Слънцезащитният крем от миналото лято невинаги е добър избор. Преди употреба трябва да се провери срокът на годност, както и дали продуктът е бил съхраняван правилно. Високите температури могат да повлияят на състава му и да намалят ефективността на активните съставки. Затова не е добра идея кремът да остава продължително време в нагрята кола, на пряка слънчева светлина или на плажа, където опаковката се нагрява силно.

Най-добре е слънцезащитните продукти да се съхраняват на сухо и прохладно място, далеч от директна светлина. След използване опаковката трябва да бъде добре затворена, за да се избегне замърсяване на продукта. Ако кремът е променил цвета, миризмата или консистенцията си, това е знак, че не трябва да се използва.

Слънцезащитата е само една част от предпазването. Най-силното слънце обикновено е между 11 и 16 часа. В тези часове сянката, шапката и подходящото облекло остават най-добрият начин да ограничим излагането на UV лъчи. Добрата слънцезащита не означава да прекарваме повече време на силното слънце, а да се наслаждаваме на лятото с по-малък риск за кожата. Слънцезащитата е само една част от предпазването. Най-силното слънце обикновено е между 11 и 16 часа. В тези часове сянката, шапката и подходящото облекло остават най-добрият начин да ограничим излагането на UV лъчи. Снимки: Пекселс

Как да премахнем петната върху дрехите

Слънцезащитният крем предпазва кожата, но понякога оставя неприятни следи по дрехите, особено върху бели и светли материи като лен и памук. Причината са мазнините и някои UV филтри в състава на продуктите, които могат да се задържат в тъканите.

За да премахнем петното, е важно да не го третираме неправилно.

Не слагайте дрехата директно в пералнята. Ако петното е по-мазно, топлата вода може да помогне на част от съставките да се фиксират по-дълбоко в тъканта.

Отстранете излишния крем с чиста салфетка или лъжица, без да втривате допълнително.

Нанесете препарат за съдове или препарат за мазни петна върху замърсеното място и оставете да подейства около 10-15 мин. Тези препарати помагат за разграждането на мазната част от петното.

При бели памучни и ленени дрехи може да се използва кислородна белина. Тя е подходяща, защото не работи като хлорната белина, а освобождава активен кислород, който разгражда органичните замърсявания и помага за премахването на жълтеникавите следи, без да уврежда толкова лесно влакната на тъканта.

Изперете според указанията на етикета и не сушете дрехата, преди да сте сигурни, че петното е напълно премахнато.

При цветни или по-деликатни материи е добре първо да се направи тест на незабележимо място, тъй като някои препарати могат да променят цвета на тъканта.