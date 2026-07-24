Натали Трифонова празнува 10 месеца на Арън на морето

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Синът на телевизионната водеща Натали Трифонова - Арън, стана на 10 месеца. Щастливата майка отбеляза празничния момент в социалните мрежи, където сподели нова снимка на малчугана. “Честити 10 месеца на моето най-любимо момче. Обич по-голяма от всичко!”, написа красивата синоптичка и водеща към кадъра, на който нежно прегръща своя син. Двамата са на морето. Публикацията бързо събра хиляди харесвания и десетки поздравления от нейните последователи.

Очаква се тази есен Натали Трифонова да се завърне на екран.

