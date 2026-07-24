Филип Буков на скоростна обиколка в Будапеща

Филип Буков замина за Будапеща, а пътуването му там съвпадна с един от най-очакваните уикенди за мотоспорта. В момента на пистата “Хунгароринг”, която е близо до унгарската столица, се провежда едно от състезанията на Формула 1.

В социалните мрежи актьорът сподели кадри, с които показва атмосферата от Гран при на Унгария. Традиционно събитието събира хиляди фенове, които с нетърпение очакват да видят кой се приближава към голямата победа. Наум Шопов също е там и споделя вълнението си от състезанието.