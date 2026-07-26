Какъв тип купувач сте?

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1. Какво правите, когато видите страхотна дреха в интернет, която изобщо не е в плановете ви?

а) Купувам я веднага, преди да е свършила.

б) Добавям я в количката и изчаквам няколко дни, за да видя дали все още я искам.

в) Не я купувам, защото не съм я планирал/а в месечния бюджет.

2. Как пазарувате най-често в хранителния магазин?

а) Отивам без списък, разхождам се в магазина и вземам всичко, което ми грабне окото или ми се дояде.

б) Имам груб план в главата си, но често си взимам неща извън него.

в) Винаги имам точен списък и купувам нещата от него.

3. Предстои ви голяма покупка, например нов телефон, лаптоп или техника:

а) Отивам в магазина и избирам най-известния модел или този, който ми препоръча консултантът, и го купувам.

б) Разглеждам 2-3 сайта, сравнявам цените набързо и поръчвам.

в) Проучвам дълго, като чета ревюта или гледам клипове на хора, които са ползвали продукта.

4. Каква е реакцията ви, когато видите табела “Намаление до - 70%”?

а) Купувам неща, които може и да не ми харесват толкова много, само защото цената е страхотна.

б) Внимателно разглеждам и си взимам нещо само ако наистина ще го нося.

в) Намаленията не ме вълнуват.

5. Как избирате нови дрехи или козметика?

а) Най-често купувам неща от ТикТок или Инстаграм, защото искам да пробвам всичко ново.

б) Залагам на изпитани брандове, които знам, че ми стоят добре и си заслужават парите.

в) Купувам дрехи само когато старите се скъсат или имам спешна нужда.

6. Защо най-често влизате в мола или в сайтовете за пазаруване?

а) Защото ми е скучно или просто искам да си направя шопинг терапия.

б) Обикновено отивам с конкретна цел, но винаги оставям възможност за нещо извън плана.

в) Влизам само с ясен план и излизам, когато го изпълня.

7. Колко често купувате вещи?

а) Доста често.

б) Случва се рядко.

в) Почти никога.

8. Какво е отношението ви към марките?

а) Много важно, защото ми дават статус и сигурност.

б) Важно ми е съотношението цена - качество, а не марката.

в) Изобщо не ми е важна марката.

9. Как изглежда личният ви бюджет в края на месеца?

а) Редовно се чудя къде са отишли парите ми.

б) Всичко е наред, защото редовно проверявам баланса си и преценявам дали нещо би отежнило бюджета ми.

в) Имам заделени средства и всичко е под пълен контрол.

10. Кога пазарувате най-често онлайн?

а) Късно вечер, когато ми е скучно.

б) През деня, когато търся нещо конкретно и искам да си спестя ходенето по магазините.

в) Много рядко, защото предпочитам физическите магазини, където мога да пробвам дрехите.

11. Кое ви носи най-голямо удоволствие при пазаруването?

а) Самият момент на купуването и притежаването на нещо ново.

б) Усещането, че съм намерил/а нещо качествено на разумна цена.

в) Удоволствието, че съм спестил/а пари и не съм се поддал/а на консуматорството си.

12. Как реагирате, когато ви предложат допълнителен продукт, който е на промоция?

а) Казвам да го добавят към сметката, без изобщо да се замислям.

б) Ако ми харесва брандът, го взимам, иначе отказвам.

в) Отказвам автоматично, без дори да поглеждам продукта.

Най-много отговори “а”:

Вие сте импулсивен купувач. Пазаруването за вас е чиста терапия. Купувате със сърцето, а не с разума си и лесно се поддавате, когато видите намаления. Обичате новото и модерното, но често бъркате “искам” с “имам нужда”. Трябва ви повече самоконтрол, за да не се затрупате с вещи, които реално не ползвате.

Най-много отговори “б”:

Вие сте балансиран купувач. Купувате със здрав разум. Обичате да се глезите и нямате нищо против хубавите неща, но знаете кога да спрете. Успявате да балансирате между емоцията от покупката и реалните си финансови възможности. Рядко изпадате в крайности и винаги търсите доброто съотношение между цена и качество.

Най-много отговори “в”:

Вие сте минималистичен купувач. За вас пазаруването е математика и планиране. Вие сте имунизирани срещу импулсивни покупки, фалшиви намаления или рекламни трикове. Купувате само това, което е необходимо, дълготрайно и практично. Този контрол е страхотен за личните ви финанси, но понякога си позволете да сте импулсивни, защото това са малките радости в живота. Никога не пазарувайте гладни, тъжни или отегчени - съвет за умно пазаруване Снимка: Пиксабей

Пет съвета за умно пазаруване

1. Приложете правилото на “48-те часа”. Когато искате да купите нещо импулсивно онлайн или в магазина, си дайте 2 дни за размисъл. Ако след тези 48 часа все още мислите за него и го искате, купете го.

2. Изчислете цената в работни часове. Преди да похарчите 200 евро за нещо, което не ви е спешно, сметнете колко работни часа ви трябват, за да изкарате тези пари. Обикновено когато направим подобен тип сметка, започваме да ценим труда си повече.

3. Никога не пазарувайте гладни, тъжни или отегчени. Емоционалното ни състояние контролира портфейла ни. Гладът в супермаркета ви кара да купувате твърде много храна, а скуката вечер ви тласка към купуването на дрехи и козметика, от които нямате нужда.

4. Не запазвайте банковите си карти на устройството, от което пазарувате. С напредването на технологиите плащането онлайн става все по-лесно и по-бързо. Когато нямате запазените данни на картите си онлайн и трябва при всяка покупка да ги въвеждате, шансът за поредната глупава покупка значително намалява.

5. Оставете картата вкъщи. Когато ще излизате на пазар, вземете със себе си предварително определена сума и оставете банковата си карта вкъщи. Щом парите ви в брой приключат, спира и пазаруването ви.