Остров Майнау - царството на цветята и пеперудите

Над 20 хиляди растителни вида привличат туристи през цялата година, 1000-та пеперуди кацат без страх по хората

Рози, цинии, водни лилии, далии, вербена, ехинацея, палми, копринено дърво, коралов храст... накъдето и да се обърнеш, окото ти се пълни с цветове и форми - невероятна красота! И всичко това може да бъде видяно на едно място - малък остров в Германия.

Остров градина. Това е Майнау в Боденското езеро. Прекрасно място за екскурзия сред природата в летните жеги, а и не само. През всеки сезон този цветен рай “грее” със своите над 20 хиляди растителни вида, голяма част от които са многогодишни. През пролетта са лалетата, нарцисите и зюмбюлите, после цъфтят рози, азалии, рододендрони, наесен са цинии, маргарити и далии - за всеки вкус по нещо.

Пеперуда от сукуленти, паун с красива пъстроцветна опашка или патета от бегонии - из острова има интересни фигури от цветни мозайки. Растителните видове са уникално съчетани, а алеите минават покрай водоскоци и езерца.

Над 20 хиляди растителни видове има на остров Майнау. Снимка: Лиляна Клисурова

Една от атракциите е Къщата на пеперудите, която е разположена на близо 1000 кв. м и е втората по големина в Германия. Тук живеят около 1000 пеперуди от 80 различни вида, които без страх кацат и върху хората. Те спират игривия си полет само когато кацнат на специалните хранилки или на цвете.

Около 1000 пеперуди има във втората по-големина Пеперудена къща в Германия, която се намира на острова. Снимка: Лиляна Клисурова

В сърцето на острова има уникална гора - над 250 различни дървета, включително много редки и впечатляващи екземпляри, някои от които са сред най-големите и най-старите в Германия, известни като “дървета шампиони”. Първото неместно дърво е засадено през 1827 г. - Liriodendron tulipifera, наричано разговорно лале заради уникалните си цветове.

Основите на сегашния парк поставя великият херцог на Баден Фридрих I, придобил Майнау през 1853 г. При многобройните си пътешествия той обогатява колекцията с екзотични цветя и засажда дървета от почти всеки континент на високото плато на острова.

Пак по поръка на великия херцог през ХIХ век е създадена и Италианската розова градина, в която са събрани над 1000 сорта от кралицата на цветята.

В Палмовата къща пък са събрани над 20 вида, включително уникалната за тези географски ширини Канарска финикова палма, висока над 15 метра.

От лилави цветя е "изрисувана" карта на Боденското езеро с табели на градовете около него - водите му опират бреговете на три държави - Германия, Австрия и Швейцария. Снимка: Лиляна Клисурова

Част от историята на острова и на градините е “разказана” в изложба в замъка “Майнау”. Уникалният бароков дворец е от 1739 г. Той и църквата “Св. Мария” са и понастоящем дом за благородническото семейство, което притежава и стопанисва острова.

Островът не е голям - площта му е 45 хектара, и може да го обиколиш целия за няколко часа, като има и спирки за храна и отдих, забавления за най-малките, дори минизоокът и селска къщичка с градинка със зеленчуци за тези, които не знаят как се гледат домати например. А сред храстите се крият няколко динозавъра в естествени размери.

Пред бароковия замък на острова отглеждат лимони. Снимка: Лиляна Клисурова

Ние стигнахме до тази приказна градина с корабче от Меерсбург - малко китно градче на два часа път от Мюнхен. Билетите за острова и корабчето са комбинирани и семейният ни струваше 100 евро. Иначе има и сухопътна връзка с Констанц, но той е от другата страна. А самото езеро е на три държави - Германия, Австрия и Швейцария.