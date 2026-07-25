Български филм за съжителството на дресьорка и мечка с премиера на фестивала в Сараево

Пенсионирана циркова дресьорка и последната оцеляла мечка, която е обучавала, живеят заедно на паркинг край Амстердам. Тяхната необичайна история е в центъра на документалния филм „Баба и Меца" (Bear With Me) на режисьора Мартин Геновски.

Лентата ще бъде показана за първи път пред публика на 32-рия кинофестивал в Сараево. Тя е включена в конкурса за документално кино, в който тази година участват 22 продукции. Фестивалът в босненската столица ще се състои от 14 до 21 август 2026 г.

„Баба и Меца" е заснет през 2025 г. и преплита архивни кадри с живота на двете героини днес. През техните отношения филмът разказва за края на една професия и повдига теми за паметта, близостта между човека и животното и свободата, която невинаги идва без цена.

Продуцент на филма е „Агитпроп", а реализацията е в сътрудничество с Autentic, ZDF и ARTE и с подкрепата на Националния филмов център, уточнява БТА.

За отличията „Сърцето на Сараево" ще се състезават общо 51 филма. Те са разпределени в конкурсите за игрално, документално, късометражно и студентско кино.