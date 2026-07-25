КМГ: Китай отчита увеличение на приходите от билети за сценични изкуства

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Приходите от билети за комерсиални представления в Китай са достигнали 30,408 милиарда юана (около 4,49 милиарда щатски долара) през първото полугодие на 2026 г., съобщи в петък Китайската асоциация за сценични изкуства, цитирана от Китайската медийна група.

Тази цифра, която не включва представленията в развлекателни заведения, представлява ръст от 9,41% в сравнение със същия период на миналата година според пазарен доклад, публикуван от асоциацията.

Броят на зрителите на комерсиалните представления надхвърли 98,8 милиона, което е с 5,28% повече в сравнение със същия период на миналата година.

През първата половина на годината се наблюдава натоварен график с турнета на първокласни продукции, бум на нови сценични пространства и устойчиво силно търсене на представления на живо.

Според анализатори голяма част от този импулс се дължи на мерките за подкрепа от страна на правителството, насочени към стимулиране на индустрията на сценичните изкуства.