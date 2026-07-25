ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко 10 са жертвите на руски удари в Сумска, ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23281509 www.24chasa.bg

КМГ: Китай отчита увеличение на приходите от билети за сценични изкуства

КМГ

1100
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Приходите от билети за комерсиални представления в Китай са достигнали 30,408 милиарда юана (около 4,49 милиарда щатски долара) през първото полугодие на 2026 г., съобщи в петък Китайската асоциация за сценични изкуства, цитирана от Китайската медийна група.

Тази цифра, която не включва представленията в развлекателни заведения, представлява ръст от 9,41% в сравнение със същия период на миналата година според пазарен доклад, публикуван от асоциацията.

Броят на зрителите на комерсиалните представления надхвърли 98,8 милиона, което е с 5,28% повече в сравнение със същия период на миналата година.

През първата половина на годината се наблюдава натоварен график с турнета на първокласни продукции, бум на нови сценични пространства и устойчиво силно търсене на представления на живо.

Според анализатори голяма част от този импулс се дължи на мерките за подкрепа от страна на правителството, насочени към стимулиране на индустрията на сценичните изкуства.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Култура

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Не всички ще умрем! Ето една хубава новина