Показаха първи кадри от новите сезони на „Властелинът на пръстените" и „Блейд Рънър 2099"

Първи кадри от третия сезон на фентъзи поредицата „Властелинът на пръстените: Пръстените на властта" и нова информация за актьорския състав на сериала, както и кадри от „Блейд Рънър 2099", бяха представени на изложението „Комик-кон" в Сан Диего, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на панела, посветен на „Властелинът на пръстените: Пръстените на властта", публиката видя откъси от третия сезон. Действието в него се развива няколко години след събитията от втория сезон, когато войната между елфите и Саурон навлиза в още по-ожесточена фаза.

Изпълнителните продуценти Джей Ди Пейн и Патрик Маккей подчертаха, че новият сезон ще има значително по-мрачно звучене. „Средната земя е по-опасна от всякога. Саурон е безмилостен, неумолим и никой не е в безопасност", каза Маккей пред Ройтерс. По думите му присъствието на толкова силен противник естествено променя атмосферата на сериала и отвежда историята в най-мрачните ѝ досега територии.

Актьорите също разказаха за атмосферата по време на снимките. Исмаел Крус Кордова, който изпълнява ролята на елфа Арондир, описа присъединяването на Джейми Кембъл Бауър към екипа с думите: „На първата репетиция влезе тази рок звезда". От своя страна Бауър, познат от сериала „Странни неща", благодари на Кордова за топлото посрещане на снимачната площадка.

По време на представянето бяха обявени и нови попълнения в актьорския състав. Сред тях е Саймън Пег, който ще озвучи Балрога – едно от най-страховитите създания в света на Дж. Р. Р. Толкин. Завръщат се още Синтия Адаи-Робинсън, Робърт Арамайо и Оуайн Артур.

Базиран на произведенията на Дж. Р. Р. Толкин, третият сезон проследява обсадата на Ерегион и последиците от смъртта на Келебримбор, изигран от Чарлз Едуардс, настъпила в края на втория сезон. Премиерата е насрочена за 11 ноември 2026 г. в „Амазон прайм видео", отбелязва Ройтерс.

На „Комик-кон" платформата „Амазон прайм видео" представи и първи кадри от минисериала „Блейд Рънър 2099" с участието на Мишел Йео и Хънтър Шафър.

Сериалът, създаден от сценаристката Силка Луиза, разширява вселената на „Блейд Рънър". Той е вдъхновен от романа „Беглец по острието" на Филип К. Дик, публикуван през 1968 г., както и от филмите „Блейд Рънър" на Ридли Скот от 1982 г. и „Блейд Рънър 2049" на Дени Вилньов от 2017 г.

Ройтерс припомня, че макар оригиналният филм първоначално да не постига успех в боксофиса, впоследствие се превръща в култова класика, дала началото на комикси, романи, събития на живо и богата линия от сувенири.

Премиерата на „Блейд Рънър 2099" в „Амазон прайм видео" е насрочена за 25 ноември 2026 г.