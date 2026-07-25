Красиви хора, хлад, купон и Marilyn Manson за десерт в първия ден на Hills Of Rock 2026

Ексцентричен, провокативен, енергичен, луд, професионалист от началото до края, но най-вече човек, който зад тонове грим и кожени дрехи крие гениалност. Всичко това показа Marilyn Manson в петък, когато закова гвоздея в програмата на първия ден на фестивала Hills Of Rock 2026 в Пловдив.

Поне 20 хиляди души за поредна година изживяха емоцията да се срещнат с десетки любими банди на трите сцени, както и с много приятели от страната. Повечето загряха още в четвъртък със Sabaton, Savatage, Epica и Sevi.

На следващия ден времето опита да откаже феновете на рока със заплахи за дъжд. Юлският хлад обаче остана само фон на жегата от трите сцени. Още в 17 ч. на голямата излязоха синовете на Кори Тейлър и Шон Крахан от Slipknot с бандата си Vended и показаха, че не са само деца на бащите си, въпреки музикалните влияния. След тях Malevolence продължиха линията и раздвижиха тълпата с британския си метълкор. Още по светло огромните американски звезди P.O.D. зарадваха хилядите си фенове, дошли специално заради тях с най-яките си парчета, а след тях на сцената се качиха Sex Pistols с младия вокалист Франк Картър, който не е бил роден, когато легендарните пънкари са издали единствения си, но емблематичен за епохата албум. Иначе другите трима 70-годишни членове на Sex Pistols показаха завидно за възрастта си сценично поведение. Естествено, никой не е очаквал от тях ексцесии на сцената както в края на 70-те, но това даде повод на по-възрастните на Hills Of Rock да разкажат за ония времена на младите.

Marylin Manson е огромна звезда още от началото на 90-те и вече повече от 35 години прави това, което може най-добре - да представя изкуството си по начин, който не може да бъде подминат, въпреки полярните мнения.

Закъсня с 15-ина минути въпреки осветената сцена, но това е нормално за Manson. Изригна с адски ревове още с появата на сцената. Първото парче Nod If You Understand от последния му албум не беше много познато на част от публиката, но само присъствието на ексцентричния фронтмен пред тях закова вниманието им от началото до края. Една след друга се заредиха класики на бандата, а Manson показа огромно уважение към публиката. Дори заяви, че фестивалът трябва да се казва Mountains Of Rock, а не само Hills. Но тава си е работа на организаторите от Fest Team и Фондация "Пловдив 2019".

Адските ревове на Manson се редуваха с депресивни строфи, а след няколко секунди от I Don't Like The Drugs (But The Drugs Like Mе) спря изпълнението, каза със задоволство, че много са се опитвали да го съборят, но без успех и зазвуча друго парче с наркотична тематика - The Dope Show. Не мина и без двата емблематични кавъра, които всички знаеха наизуст - Sweet Dreams на Eurythmics и Personal Jesus на Depeche Mode, както и The Beautiful People, а по времето на биса Manson пя на кокили като извънземно изчадие, дошло да ни покаже, че светът има и друго измерение.

Трябва да се отбележи перфектният саунд при изпълнението на хедлайнера, но и на всички останали. Зашеметени от крайни емоции след шоуто на Marilyn Manson някои се оттеглиха за заслужена почивка, а други се отправиха към по-малките сцени. На една то тях вече забиваха други легендарни британски пънкари - The Toy Dolls. А днес на Hills Of Rock очакваме Black Label Society, Godsmack и много други, които трябва да прескочат високата летва, която постави Manson.