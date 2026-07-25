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Васил Найденов представи новата си песен „Казах ли ти колко си красива" (Видео)

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Васил Найденов

Васил Найденов представи за първи път най-новата си песен „Казах ли ти колко си красива". Текстът е негов, а музиката и аранжиментът са на Борис Павлов, с когото певецът работи за първи път.

Преди изпълнението й на Софийския летен фестивал Найденов разказа, че познава композитора още от младежките му години. „Това е един мой приятел, който беше невръстно дете, а сега ще изпеем негова песен", каза той с усмивка пред публиката.

Певецът уточни, че представеният вариант все още не е окончателен и определи песента като романтична.

„Дано песента да ви хареса. Вие сте първите... Това не е окончателният вариант", каза Найденов преди премиерата.

Новото парче беше посрещнато с овации. След изпълнението Васил Найденов призна, че самият той харесва песента и изрази надежда тя да бъде завъртяна от медиите.

„Аз също си падам по тая песен. Не мога да спя... Това ми се е случвало с песни, които после стават известни. Дай Боже, медиите да я завъртят", каза певецът, цитиран от БТА.

Васил Найденов

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