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Кирил Петков пак полетя на кайт

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"Обичам южното ни Черноморие." С тези думи бившият премиер и екслидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков си пусна снимка, на която той "лети" над морето, докато кара кайт сърф.

След като подаде оставка от лидерския пост на "Промяната" миналата година, Петков се оттегли и от активната политика, но остана член на партията. Сега се занимава с бизнес.

Петков е дългогодишен любител на кайт сърфа и не за първи път си пуска подобни снимки, правил го е дори по време на предизборни кампании. Като досега обикновено бяха от къмпинг Корал. Бившият премиер и семейството му обичат да почиват по българското Черноморие.

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