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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23283955 www.24chasa.bg

Почина вокалистът на метъл легендите Sick of it All

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Лу Колър. Снимка: Инстаграм

На 59 години почина вокалистът на нюйоркските хардкор легенди Sick of It All Лу Колър.

Той водеше продължителна битка с тумор на хранопровода. Музикантите от групата съобщиха за загубата в социалните мрежи:

„С невероятна тъга съобщаваме на нашата световна хардкор семейство за кончината на нашия брат Лу Колър. Загубата, която изпитваме в този момент, е опустошителна."

От групата подчертаха, че тази година е трябвало да отбележат своята 40-годишнина, а отдадеността и ентусиазмът на Лу са останали непоколебими през цялото време. Музикантите изразиха благодарност към всички фенове и колеги, които подкрепиха медицинския фонд за лечението му през последните две години.

Колър за първи път съобщи за диагнозата си през лятото на 2024 г.. След преминати процедури той за кратко беше обявен за излекуван, но през септември 2025 г. потвърди, че заболяването се е върнало.

Sick of It All е една от най-важните, влиятелни и дълголетни групи в историята на Ню Йорк хардкор (NYHC) сцената. Сформирана e през 1986 г. в Куинс, Ню Йорк от братята Лу и Пит Колър.

Музиката на Sick of It All съчетава агресията на пънка с тежките рифове и енергията на траш метъла. Текстовете им често засягат социална несправедливост и политика=

Лу Колър. Снимка: Инстаграм

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