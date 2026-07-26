Звездата от "Смъртоносно оръжие" и фен на "Левски" Дани Глоувър на 80 години

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На 22 юли 2026 г., емблематичният американски актьор, режисьор и приятел на „Левски" Дани Глоувър навърши 80 години.

Роденият в Сан Франциско през 1946 г. артист посреща своя кръгъл юбилей, заобиколен от семейството си, оставяйки зад гърба си над четири десетилетия забележителна кариера в киното и стотици незабравими превъплъщения.

Глоувър придобива световна слава най-вече с превъплъщението си в образа на улегналия сержант Роджър Мърто в екшън поредицата „Смъртоносно оръжие", където си партнира с Мел Гибсън. Неговата култова реплика „Твърде стар съм за тези неща" се превърна в попкултурен феномен.

Благодарение на Кирил Евтимов легендата на Холивуд се снима и подписа фланелка на клуба с името на президента на „сините" Наско Сираков.