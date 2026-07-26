Godsmack в Пловдив: AI няма да убие рока, децата ще го пазят

16 банди на трите сцени във втория ден на Hills Of Rock в събота доказаха, че тази музика е все по-жива. Както каза фронтменът на големите хедлайнери Godsmack - живеем във времето на изкуствения интелект, но екранът на електронното устройство никога няма да измести енергията на десетките хиляди, които са на концерт. Още повече атмосферата на фестивали като Hills Of Rock.

Привечер първа на голямата сцена се качи сексапилната пънк рокерка от Бразилия Karen Dio, а след нея електронното рок дуо от САЩ House Of Protection.

Атракцията беше китаристът Стевън Харисън, който се покатери до върха на огромната сцена с инструмента си. Веселяците Skindred от Уелс, които наскоро издадоха деветия си албум, бяха очаквани с голямо нетърпение от феновете, които ги виждат за първи път в България. Известни са с неповторимата атмосфера, която създават на концертите си. Заразителната смесица от реге, метъл, пънк и рок в музиката им накара публиката да подскача още в началото. Изпълниха свои парчета, но и елементи от рок и рап класики, до болка познати на всички. Съли Ерна от Godsmack Снимка: Юлиан Савчев

Енергичният вокалист Бенджи Вебе успя да подмами хилядите пред сцената да клекнат, дори и най-пълните, а след това да скочат като едно цяло. После съблече тениските на най-големите ентусиасти и ги прикани ги да ги въртят във въздуха като огромен вентилатор. А беше още светло. С настъпването на мрака дойде времето на Black Label Society - бандата на Зак Уайлд, който е един от най-великите китаристи на нашето съвремие, най-дългогодишният спътник в творчеството на Ози Осбърн и настоящ член на Pantera, с които го видяхме само преди 3 г. в София. За щастие Зак никога не изостави собствената си група, която редовно издава мощни албуми с характерните за лидера си тежки рифове.

Black Label Society започнаха без много помпозности и веднага започнаха да мачкат с Funiral Bell fj 2003 г. и Name in Blood от актуалния албум. От първите ноти всички познаха емблематичната No More Tears от едноименния албум на Ози през 1991 г., когато Зак Уайлд е бил само на 24 г. и е имал честта да композира и свири с легендарния фронтмен на Black Sabbath. Зак и вторият китарист Дарио Лорина показа, че могат да свирят с инструментите на вратовете си и без да гледат пръстите си по грифовете. И малкото, които не знаеха за бандата на Зак Уайлд вече научиха и започнаха да ги търсят в социалните мрежи. За влиянието на Зак Уайлд в тежката музика призна и Съли Ерна, лидерът на Godsmack, на които се падна честта да поддържат експлозията и емоциите от ексцентричната мега звезда Marilyn Manson, който разцепи мрака в първия ден на Hills Of Rock.

За първи път американските алтернативни рокери излизат на открито у нас след изявите им в зала "Арена 8888" в София и наистина бяха впечатлени. Това е една от най-обичаните банди у нас, която трудно може да събере всичките си хитове в двучасово шоу. Съли Ерна и останалите се постараха и го направиха. Но не само това. Фронтменът няколко пъти разчувства публиката. Похвали родителите, които водят децата си на концерти и така отглеждат следващото рок поколение. Покани на сцената десетки малчугани, за да бъдат жури на изпълнението му и на реакциите на публиката. Подкани феновете да качат на гърбовете половинките си като на рок шоу през 80-те, говори колко щастлив се чувства в България. Освен че пя, Съли Ерна показа завидни умения на китарата, но и на барабаните.

Отскоро в Godsmack е Майк Манджини, който дълги години беше ударник на прогресив рок легендите Dream Theater. В един момент барабаните на Майк се придвижиха с платформа до микрофоните, а след тях и втори комплект, зад който беше Съли Ерна. Започна ударно соло с препратки към класики на Metallica, Led Zeppelin и много други класици. За Under Your Scars фронтменът седна зад пианото. Докато свиреше, обясни за фондацията си, която подкрепя хората с ментални проблеми. Съли е загубил свои приятели и колеги от световната сцена, които се самоубиха през последните години и ги изреди в Пловдив - Крис Корнел от Soundgarden, Ейми Уайнхаус, Честър Бенингтън от Linkin Park и много други.

В пика на емоционалното изпълнение заповяда сцената да угасне, за да чува само пианото и публиката. В този момент хиляди телефони осветиха Гребната база в Пловдив. Финалът беше най-популярното парче на бандата I Stand Alone, на което всички пяха и куфяха като за последно. повечето продължиха да го правят на другите две сцени на фестивала до късно през нощта, а днес на голямата сцена ще видим Paradise Lost, Nevermore, Lamb Of God, Electric Callboy и много други.