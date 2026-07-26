Пускат на търг писма, написани от британския рок певец Мориси

Пускат на търг рядък архив от оригинални писма, написани от британския рок певец Стивън Мориси преди да създаде групата The Smiths. Търгът ще се състои в Лондон на 26 август и се очаква цената им да достигне стойност от около 22 000 британски лири (29 310 щатски долара), предаде БТА по информация на ДПА.

Архивът на родения през 1959 г. изпълнител е от времето, когато е бил на възраст между 14 и 20 години. Писмата са пратени до неговия приятел Саймън Пит от Бирмингам, който по-късно става поет. В едно от писмата Мориси казва: „Моята амбиция е да стана рок звезда, актьор или писател". В друга кореспонденция, датирана няколко седмици по-късно, той добавя: „Винаги съм казвал, че съм гений, но никой не ме слушаше".

Писмата, написани между 1974 и 1979 г., се предлагат като отделни лотове и се очаква да достигнат обща оценена стойност от 22 000 британски лири, когато бъдат пуснати в продажба в рамките на аукциона Before The Smiths: The Morrissey Letters, който ще се проведе в аукционната къща „Доусънс" в Лондон.

В писмата Мориси споделя и мнението си за The Sex Pistols след концерт на групата в Манчестър през юни 1976 г. Според него там е променил мнението си за бандата. „Що се отнася до The Pistols... те бяха жалки. Оттеглям всичко, което съм казал за The Pistols... Те просто са зле", пише той.

Мориси разказва също за срещата си с Пати Смит, заедно с Джони Тъндърс и Джери Нолан от New York Dolls – групата, на чийто фенклуб във Великобритания Мориси е председател.

В писмата Мориси говори и за политика, както и за мечтите си да се премести в САЩ.

Заедно с групата The Smiths, в която бяха също китаристът Мар, басистът Анди Рурк и барабанистът Майк Джойс, Мориси е един от пионерите на британския инди рок през 80-те години.

Групата издаде четири студийни албума, получили висока оценка от критиката: The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) и Strangeways, Here We Come (1987), преди да се разпадне през 1987 г., припомня ДПА.

След разпадането на The Smiths, Мориси започна успешна солова кариера, като записа три албума, достигнали първото място в класацията на Великобритания, и 10 сингъла, класирали се в топ 10. Най-известните му солови парчета включват Suedehead, Everyday Is Like Sunday и First Of The Gang To Die, отбелязва ДПА.