В Нова Зеландия актрисата Сидни Суини доказа, че е непоправим адреналинов наркоман (Видео)

Сидни Суини се определя като адреналинова наркоманка, обичаща да проверява собствените си граници. Този уикенд актрисата доказа твърдението си със смайващ нощен екшън в Куинстаун, Нова Зеландия.
Родена на 12 септември 1997 година в Спокейн, щата Вашингтон, Суини стана известна покрай ролите си в сериала "Еуфория" (2019 2026) и в първия сезон на „Белият лотос" (2021). Освен пред камерата, тя стои и зад продукцията на няколко свои филма, а преди актьорската кариера е тренирала смесени бойни изкуства.
В момента актрисата снима в Австралия военно-фантастичния филм "Гъндам", екранизация на легендарното аниме. Партньорът й в главната роля е Ноа Сентинео, актьор, познат на публиката от „Да, но не с теб". Щом снимките приключиха, Суини отпразнува края им, като отлетя до Нова Зеландия за един уикенд, пълен с адреналин.
В Куинстаун тя се качи на люлка, увиснала на 134 метра над долината Невис. Видеото, което сподели в Instagram, показва актрисата да крещи неудържимо, докато се люлее над каньона. Нощта също бе наситена със силни емоции, но по различен начин: Суини скочи с бънджи заедно с приятеля си Скутър Браун, а камерите уловиха момента, в който двамата се държат здраво един за друг, увиснали над морето.
Колегата й от „Гъндам", Ноа Сентинео, не остана по-назад и скочи сам малко по-късно. Групата не се задоволи само с изпитанията за кураж: снимките и клиповете в публикацията показват още полет с хеликоптер, стрелба с лък и вечер, изпълнена с песни. Под всичко това Суини написа кратко: „прескочих до Куинстаун".
Скоковете с висока доза адреналин не са ѝ чужди. Миналата година тя направи и скок с парашут, при това с необичайна подготовка, която разкри пред Стивън Колбър. По думите ѝ, прекарала е нощта преди скока в барове с братовчеди чак до 3 сутринта, а в шест вече скачала от самолета. Когато водещият я попита дали е била още пияна, Суини отвърна с усмивка: "Малко се притеснявах, че нещо ще излезе, да. Нямаше да съм единственото нещо, което пада от небето."
Апетитът ѝ към риска се пренася и в амбициите за кариерата. След туит, отбелязващ, че тя "спасява филмите като момичето Том Круз", Суини отговори с коментар, в който изрази възхищението си от поредицата "Мисията невъзможна": „Искам да правя всичките си каскади като Том Круз, искам да правя всичко, хиляда процента. Аз съм такъв адреналинов наркоман, бих направила всичко това."
Партньорът ѝ Скутър Браун споделя същата жажда за силни усещания, което едва ли е изненада. Двойката практически е неразделна, откакто връзката им започна през септември 2025 г. малко след като актрисата прекрати предишен годеж.
Смята се, че двамата със Скутър са се запознали на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес.