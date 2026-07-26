В Нова Зеландия актрисата Сидни Суини доказа, че е непоправим адреналинов наркоман (Видео)

Сидни Суини се определя като адреналинова наркоманка, обичаща да проверява собствените си граници. Този уикенд актрисата доказа твърдението си със смайващ нощен екшън в Куинстаун, Нова Зеландия.

Родена на 12 септември 1997 година в Спокейн, щата Вашингтон, Суини стана известна покрай ролите си в сериала "Еуфория" (2019 2026) и в първия сезон на „Белият лотос" (2021). Освен пред камерата, тя стои и зад продукцията на няколко свои филма, а преди актьорската кариера е тренирала смесени бойни изкуства.

В момента актрисата снима в Австралия военно-фантастичния филм "Гъндам", екранизация на легендарното аниме. Партньорът й в главната роля е Ноа Сентинео, актьор, познат на публиката от „Да, но не с теб". Щом снимките приключиха, Суини отпразнува края им, като отлетя до Нова Зеландия за един уикенд, пълен с адреналин.

В Куинстаун тя се качи на люлка, увиснала на 134 метра над долината Невис. Видеото, което сподели в Instagram, показва актрисата да крещи неудържимо, докато се люлее над каньона. Нощта също бе наситена със силни емоции, но по различен начин: Суини скочи с бънджи заедно с приятеля си Скутър Браун, а камерите уловиха момента, в който двамата се държат здраво един за друг, увиснали над морето.

Колегата й от „Гъндам", Ноа Сентинео, не остана по-назад и скочи сам малко по-късно. Групата не се задоволи само с изпитанията за кураж: снимките и клиповете в публикацията показват още полет с хеликоптер, стрелба с лък и вечер, изпълнена с песни. Под всичко това Суини написа кратко: „прескочих до Куинстаун".

Скоковете с висока доза адреналин не са ѝ чужди. Миналата година тя направи и скок с парашут, при това с необичайна подготовка, която разкри пред Стивън Колбър. По думите ѝ, прекарала е нощта преди скока в барове с братовчеди чак до 3 сутринта, а в шест вече скачала от самолета. Когато водещият я попита дали е била още пияна, Суини отвърна с усмивка: "Малко се притеснявах, че нещо ще излезе, да. Нямаше да съм единственото нещо, което пада от небето."

Апетитът ѝ към риска се пренася и в амбициите за кариерата. След туит, отбелязващ, че тя "спасява филмите като момичето Том Круз", Суини отговори с коментар, в който изрази възхищението си от поредицата "Мисията невъзможна": „Искам да правя всичките си каскади като Том Круз, искам да правя всичко, хиляда процента. Аз съм такъв адреналинов наркоман, бих направила всичко това."

Партньорът ѝ Скутър Браун споделя същата жажда за силни усещания, което едва ли е изненада. Двойката практически е неразделна, откакто връзката им започна през септември 2025 г. малко след като актрисата прекрати предишен годеж.

Смята се, че двамата със Скутър са се запознали на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес.