Политиците да си отдъхнат - Цветанка Ризова, Лора Крумова и Георги Любенов вече в отпуск

Политиците могат да си отдъхнат, защото най-изявените водещи на публицистични предавания по големите телевизии излизат във ваканция.
От новата седмица от малкия екран слизат Цветанка Ризова, Светослав Иванов, Жени Марчева, Лора Крумова и Георги Любенов, които излизат в заслужен летен отпуск.
Предаванията им “Лице в лице”, “120 минути”, “Защо?”, “На фокус” и “Денят започва” вече са в лятна схема и ще се завърнат в програмата наесен с новия тв сезон.
Сутрешните блокове и през делничните дни, и през уикенда по Би Ти Ви и по Нова тв ще продължат да се излъчват, но продължителността им ще бъде по-кратка.