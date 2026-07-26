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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23287153 www.24chasa.bg

100 водещи театрали от цяла Европа идват у нас

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Директорът на Народния театър Васил Василев СНИМКА: АРХИВ

НТ “Иван Вазов” ще бъде домакин на международна конференция на Европейската театрална конвенция от 5 до 8 ноември, съобщи директорът му Васил Василев. “За мен и за целия ни екип е изключителна чест да посрещнем в София над 100 водещи театрални професионалисти от повече от 30 европейски страни”, написа той във фейсбук. Форумът е фокусиран върху естеството на връзката - както човешката, така и дигиталната. Като домакин на събитието Народният театър ще представи пред европейските си колеги емблематични продукции от своя репертоар.

Директорът на Народния театър Васил Василев СНИМКА: АРХИВ

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