100 водещи театрали от цяла Европа идват у нас

НТ “Иван Вазов” ще бъде домакин на международна конференция на Европейската театрална конвенция от 5 до 8 ноември, съобщи директорът му Васил Василев. “За мен и за целия ни екип е изключителна чест да посрещнем в София над 100 водещи театрални професионалисти от повече от 30 европейски страни”, написа той във фейсбук. Форумът е фокусиран върху естеството на връзката - както човешката, така и дигиталната. Като домакин на събитието Народният театър ще представи пред европейските си колеги емблематични продукции от своя репертоар.