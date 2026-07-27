Васил Найденов с нова любовна песен, написа я мъжът на Есил Дюран (Обзор)

Познава го от 17-годишен, за първи път обаче работят заедно, а той сам реди римите

Казах ли ти

колко си красива,

когато спиш до мен,

когато бдиш над мен.

Казах ли ти,

че без теб не мога,

моя любов, нощ и ден.

Това пее големият Васил Найденов в най-новото си парче, което представи за първи път на откриването на тазгодишното издание на Sofia Summer Fest.

Найденов сам пише текста, а музиката е дело на композитора Борис Павлов. Това е съпругът на певицата Есил Дюран, която отдавна доказа, че е еднакво добра и във фолкизпълненията, и в джаза. Борис и Есил са заедно от 1996 г., а след дълъг съвместен живот и един син двамата сключиха и брак миналата година. Павлов е автор на много от нейните песни, а сега за първи път работи с естрадната звезда Васил Найденов.

Есил Дюран със съпруга си - композитора Борис Павлов СНИМКА: ФЕЙСБУК

“Това е един мой приятел, който беше невръстно дете, а сега ще изпеем негова песен. Тогава беше на 17 години, а сега е по-узрял, даже и се е справил”, обясни певецът с усмивка пред публиката на летния фестивал. А след финалните акорди на парчето, докато приемаше овациите, разказа, че сам много харесва песента и дори не може да спи от вълнение за нея. “Това ми се е случвало с песни, които после стават известни. Дай боже”, каза Найденов.

Композиторът на новата му песен “Казах ли ти колко си красива” Борис Павлов се занимава с музика от ученик - увлича се по китари и рок. И до днес подхранва тази си страст, като дори има рокгрупа с бившия премиер Росен Желязков, която се казва R&Bo.

