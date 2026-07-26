ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранският външен министър: Атаката ще има отговор!...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23287712 www.24chasa.bg

Звездата от НБА Джеймс Хардън купонясва в Миконос

Бойка Атанасова, Атина

1660
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Джеймс Хардън Снимка: Туитър

Една от най-големите звезди на НБА – Джеймс Хардън, избра гръцкия остров Миконос за лятната си почивка. Баскетболистът беше забелязан в популярния плажен клуб Principote на плажа Паноморос – едно от най-предпочитаните места за луксозни партита на острова.

По време на традиционното следобедно парти атмосферата беше нажежена – музиката звучеше на максимум, шампанското се лееше, а танцьорки забавляваха гостите. Видеоклипове от мястото показват как бутилки с шампанско се отварят една след друга, създавайки истинско шоу.

Въпреки празничната обстановка именно реакцията на Хардън привлече най-голямо внимание.

Облечен с бяла тениска, шапка и с емблематичната си гъста брада, Хардън вечеряше, сякаш шумното парти около него не съществуваше. Спокойното му поведение контрастираше с еуфорията на останалите посетители и бързо се превърна в една от най-коментираните теми в социалните мрежи.

И тази година Миконос продължава да привлича световни знаменитости, спортисти и милиардери, които избират острова за своите летни ваканции.

Джеймс Хардън
КАДЪР: Инстаграм
Джеймс Хардън
КАДЪР: Инстаграм
Джеймс Хардън
КАДЪР: Инстаграм

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ