Звездата от НБА Джеймс Хардън купонясва в Миконос

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Една от най-големите звезди на НБА – Джеймс Хардън, избра гръцкия остров Миконос за лятната си почивка. Баскетболистът беше забелязан в популярния плажен клуб Principote на плажа Паноморос – едно от най-предпочитаните места за луксозни партита на острова.

По време на традиционното следобедно парти атмосферата беше нажежена – музиката звучеше на максимум, шампанското се лееше, а танцьорки забавляваха гостите. Видеоклипове от мястото показват как бутилки с шампанско се отварят една след друга, създавайки истинско шоу.

Въпреки празничната обстановка именно реакцията на Хардън привлече най-голямо внимание.

Облечен с бяла тениска, шапка и с емблематичната си гъста брада, Хардън вечеряше, сякаш шумното парти около него не съществуваше. Спокойното му поведение контрастираше с еуфорията на останалите посетители и бързо се превърна в една от най-коментираните теми в социалните мрежи.

И тази година Миконос продължава да привлича световни знаменитости, спортисти и милиардери, които избират острова за своите летни ваканции.