Райън Гослинг яхва пламтящ мотор в "Марвел", сам измислил как да му поверят ролята (Видео)

Райън Гослинг вече е играл каскадьор, автомобилен състезател и дори куклата Кен, но сега предстои да подкара нещо доста по-интересно от розовия си кабриолет в "Барби".

На 25 юли, на сцената на Комик-Кон в Сан Диего, шефът на Marvel Кевин Файги обяви новината, че Гослинг ще влезе в ролята на Ghost Rider, главния герой в предстоящия филм на студиото. Публиката избухна в овации, защото феновете са убедени, че ролята пасва идеално.

В комиксите Ghost Rider е антигерой, който кара пламтящ мотоциклет и притежава способността, наречена „Покаятелен поглед". С нея героят затваря очи с жертвите си и ги принуждава да преживеят отново болката, която са причинили на други, в името на справедливостта.

Събитието се превърна в малко театрално представление само по себе си. Джош Хоровиц, писател и кореспондент на MTV News, задал на Файги въпроса: „Чувствам, че феновете наистина искат да видят Райън Гослинг като Ghost Rider". Посочил е, че е говорил с феновете, както и със самия Райън Гослинг.

„Това е герой, когото исках да изиграя от много дълго време - каза Гослинг пред препълнената залата. - Така че, Кевин, Джош Хоровиц, Хол Х, благодаря ви." Видеото от събитието можете да видите тук.

Историята се очертава още по-интересна. Според прессъобщението режисьор на филма ще бъде Шон Леви, същият, който стои зад „Дедпул и Върколак" и работи с Гослинг по предстоящия „Междузвездни войни: Звезден боец". Сценарият пък е поверен на Джонатан Тропър, който също участва в проекта за "Междузвездни войни". Премиерата е насрочена за 2028 година.

„Истината е, че Райън говори с Шон за това. Имаше идея, имаше визия и я представи на Шон - споделя Файги пред Rotten Tomatoes. - Дойдоха и ни я разказаха, а ние я харесахме."

Тоест, Гослинг няма да се задоволи единствено да изиграе ролята, защото той е измислил всичко от самото начало до края.