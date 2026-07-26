Кейти Пери е ужасена и бясна на Белия дом

Кейти Пери поглежда телефона си и вижда собствения си химн за надежда, превърнат в реклама на военна операция.

На 23 юли, официалният TikTok акаунт на Белия дом публикува клип, озвучен с „Firework" - хита, изстрелял Пери на върха през 2010 г. Кадрите с избухващи ракети са придружени от надпис: „Иран е предупреден".

Пери запази мълчание няколко дни, след което в Х отбеляза: „Ужасена съм и ядосана!". В поста си 41-годишната звезда посочва, че никой не я е питал и никой не е искал разрешение да използва парчето й.

След което споделя, че болката й се дължи на факта, че „Firework" разказва за хората в най-мрачните им моменти, а не за унищожение. „Написах тази песен, за да бъде химн на надеждата, изцелението и вътрешната сила", казва още Пери. Според нея е недопустимо едно послание за самоуважение да озвучава кадри с разрушение и насилие. За нея това посегателство и е предателство на смисъла, който тя влага в творбата си.

„Моята музика обединява хората, а не празнува войната", заключава тя.

Пери не е първата, попаднала в подобен капан, и едва ли ще е последната. Списъкът с музиканти, поискали администрацията на Тръмп да спре да ползва песните им, расте всеки месец: сред тях са Селин Дион, Брус Спрингстийн, Линкин Парк, Нийл Йънг, Оливия Родриго, Сабрина Карпентър, Рейдиохед.

През юни по същия път мина и Ариана Гранде, след като Белият дом използва хита й „Bye" като фон на кадри с арести на имигранти. Отговорът й бе кратък и остър и включваше "майната му...". Малко по-късно звукът изчезна от клипа.

През март парчето на Кеша „Blow" бе използвано за видео с изстреляна ракета и горящ военен кораб.

„Опитът да се омаловажи войната е отвратителен и нечовешки", отбеляза тя в Instagram Stories.

Тогава директорът по комуникациите в Белия дом Стивън Чунг сподели поста й в X, добавяйки подигравателно, че този тип протести на звездите носят повече гледания.