Мегън Маркъл отказа да я наричат херцогиня в тв ефир и се обясни в любов на Хари

Принц Хари изненада Мегън с видеообаждане по време на нейното участие като гост-съдия в MasterChef Australia. Продуцентите видяха в това златна мина и й подадоха телефона, а тя го поздрави със "Здравей, любов моя", а след разговора обяви, че мъжът й е "очарователен".

Задачата на състезателите беше да приготвят ястие "подходящо за херцогиня", макар самата тя настоя всички да се обръщат към нея с Мегън.

Когато Хари се обади Мегън скромно обясни: "Съпругът ми звъни", което предизвика възторжени реакции.

"Иска ми се да можеше да опиташ тези ястия", каза тя, показвайки му с видео гозбите и участниците. На свой ред той шеговито се извини, че ги безпокои, след което я насърчи да се наслади максимално на тези моменти.

В тв предаването Мегън сподели, че храненето на семейството е предизвикателство, защото "трябва да задоволява много вкусове" – съпругът ѝ предпочита месо, картофи и сметанов сос, тя самата избира риба на скара. По думите ѝ децата Арчи и Лилибет "са страхотни в яденето" и активно помагат в кухнята.

Епизодът е заснет през април в Мелбърн, по време на четиридневно турне на двойката из Австралия, съчетаващо благотворителни визити с търговски ангажименти. Появата идва след успеха на собственото шоу на Мегън „С любов, Мегън", номинирано за „Еми" в категория „Изключителна лайфстайл програма".

По-рано този месец семейството посети Обединеното кралство, като Хари и Мегън се срещнаха с крал Чарлз и кралица Камила в Хайгроув Хаус. В четвъртък херцогинята публикува в Instagram снимки от лятната ваканция на семейството, включително кадри с Арчи и Лилибет.