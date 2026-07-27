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Веселин Маринов пее тази вечер на сцената на Летния театър във Варна

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Веселин Маринов започна юбилейното си турне. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Веселин Маринов ще изнесе тази вечер концерт във Варна, който е част от лятното турне на изпълнителя „Ти си любовта", съобщиха от екипа му.

Началото му е в  21 часа, на сцената на Летния театър в Морската градина. Програмата включва едни от най-популярните песни в репертоара на изпълнителя, който вече 45 години е сред най-разпознаваемите имена на българската музикална сцена, съобщава БТА.

Веселин Маринов започна юбилейното си турне „Ти си любовта" от Плевен и премина през Пловдив, Стара Загора, Габрово, Горна Оряховица, Русе, Шумен и Албена. Във Варна той ще изнесе концерти в два последователни дни - на 27 и 28 юли. На 29 юли певецът ще излезе на сцената в Каварна.

То  ще продължи в Созопол и Бургас, преди да завърши през ноември с три концерта в зала 1 на Националния дворец на културата в София.

Веселин Маринов започна юбилейното си турне. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

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