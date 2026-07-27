Вземи само одеяло за пикник, а Glovo ще ти донесе останалото

Добрите преживявания не изискват прекалено много планиране. Хубава прогноза за времето и бърз чат с приятели понякога могат да бъдат всичко, което ти трябва за една чудесна вечеря на открито. Още днес, без особена подготовка. Просто вземи едно одеяло за пикник, набележи подходящо място и поръчай всичко останало.

Не е нужно да губиш време в пазаруване и организация, за да си устроиш приятна вечеря на открито. Средиземноморско настроение, азиатски суши специалитети или класическа италианска вечеря - можеш да събереш всичко необходимо само с няколко клика в приложението на Glovo. Има толкова много начини, с които можеш да превърнеш края на деня в неочаквано добро преживяване. Ето примери:

Средиземноморско настроение в градския парк

Няма нужда да чакаш уикенда, за да се почувстваш като на ваканция. Ако вечерта е топла и компанията е добра, средиземноморската кухня е чудесен избор за импровизирана вечеря на открито.

В приложението на Glovo можеш да откриеш разнообразие от свежи и леки ястия. За любителите на гръцката кухня Pita Gyros приготвя вкусни гироси и средиземноморски специалитети, а Glovo ги доставя при теб. За здравословно и балансирано меню, ресторант KETE предлага салати, паста и ястия с пилешко месо под мотото „Slow is the new fast“. Просто избери любимите си ястия, за да превърнеш обикновената вечер в приятно градско преживяване.

Азиатска суши вечер

Когато ти се иска нещо различно, което освен вкусно е и удобно за консумация на открито, сушито е отличен избор.

В Glovo ще откриеш предложенията на C'est La Vie Club, сред които разнообразни суши сетове и специално и лятно меню. Вкусната азиатска храна е подходяща за романтична вечеря за двама или за споделяне с приятели. Добави любимата си напитка и десерт и се наслади на една екзотична вечер под откритото небе в градския парк.

Италианска вечер под звездите

Ако има кухня, която си подхожда съвършено със спонтанните събирания, това е италианската.

Няколко различни пици за споделяне или прясна паста за двама са достатъчни за да превърнат обикновената вечер в малък празник. В Glovo има толкова много предложения от италианската кухня. Ресторант Burrata Italiana предлага паста, салати и други класически специалитети, а Leo's Pizza е чудесен избор за любителите на хрупкавото тесто. В приложението на Glovo вече можеш да откриеш и Mangi & Piangi, които пренасят вкуса на Италия в традиционните си сандвичи с доставка до желан адрес.

Всичко за пикника с една поръчка

Ако все пак искаш да добавиш още нещо към вечерята на открито, освен готовата храна от ресторанти, чрез Glovo можеш да поръчаш всичко необходимо за перфектния пикник само за минути: охладени напитки, сладолед, пресни плодове, чипс, ядки, чаши, прибори, салфетки или дори слънцезащитен крем и лосион против ухапвания от насекоми.

Не е нужно да обикаляш между ресторанти и магазини, за да се погрижиш за добрата организация. Повече спонтанност. По-малко планиране. Лятото няма нужда от сценарий, особено когато всичко, което ти трябва е на няколко клика разстояние.