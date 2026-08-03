Сокобаня предлага множество възможности за почивка, така че посетителите могат да избират според своите предпочитания между релакс в термалните води или практикуване на адреналинови спортове, за да се възползват максимално от всички предимства, които предлага най-красивият и най-старият сръбски балнеокурорт.

Река Моравица Автор на снимката: Драган Церович

Девствената природа, великолепните пейзажи, кристално чистата река Моравица, двете езера Връмджанско и Бованско, четирите планини, както и изключителният климат са повече от достатъчни причини Сокобаня още от най-древни времена до днес да бъде една от най-предпочитаните дестинации за любителите на природата, доброто забавление, релаксацията и активния отдих.

Пещерата Сесалачка Автор на снимката: Драгиша Петрович

Сокобаня е идеалното място за приключенци и изследователи, които желаят да разкрият тайните на скритите кътчета сред девствената природа. Мистичните пейзажи на планината Ртан, пещерата Леденица, скритите проходи на пещерата Сесалачка и Врелската яма, Божите врата и дивите терени на планината Девица са само част от забележителностите, които не бива да бъдат пропускани.

Планината Ртан Автор на снимката: Миряна Николич

За любителите на активния отдих се предлагат велосипедни маршрути по специално изградени алеи на Озрен и Ртан с обща дължина 48 километра, оборудвана естествена скала за спортно катерене във Връмджа с повече от 120 маршрута, разходки с лодка по Бованското езеро, както и над 300 км пешеходни и планински туристически пътеки.

Автор на снимката: Душан Стоянчевич