Сокобаня предлага множество възможности за почивка, така че посетителите могат да избират според своите предпочитания между релакс в термалните води или практикуване на адреналинови спортове, за да се възползват максимално от всички предимства, които предлага най-красивият и най-старият сръбски балнеокурорт.
Девствената природа, великолепните пейзажи, кристално чистата река Моравица, двете езера Връмджанско и Бованско, четирите планини, както и изключителният климат са повече от достатъчни причини Сокобаня още от най-древни времена до днес да бъде една от най-предпочитаните дестинации за любителите на природата, доброто забавление, релаксацията и активния отдих.
Сокобаня е идеалното място за приключенци и изследователи, които желаят да разкрият тайните на скритите кътчета сред девствената природа. Мистичните пейзажи на планината Ртан, пещерата Леденица, скритите проходи на пещерата Сесалачка и Врелската яма, Божите врата и дивите терени на планината Девица са само част от забележителностите, които не бива да бъдат пропускани.
За любителите на активния отдих се предлагат велосипедни маршрути по специално изградени алеи на Озрен и Ртан с обща дължина 48 километра, оборудвана естествена скала за спортно катерене във Връмджа с повече от 120 маршрута, разходки с лодка по Бованското езеро, както и над 300 км пешеходни и планински туристически пътеки.