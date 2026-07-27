Краси Радков и Стаси Ганчева, заедно с Тото и Кристин, са новите водещи на "Фермата" тази есен по bTV

Обичаното телевизионно риалити „Фермата" се завръща в ефира на bTV тази есен със своя десети сезон под мотото „Кръвта вода не става". След двугодишно отсъствие, предаването залага на традиционния си фокус върху автентичността, труда и българските традиции, а новото е, че сезонът ще бъде първият семеен в историята на формата. В съответствие с концепцията, предаването за първи път ще се води от две известни семейни двойки. Те са Краси Радков и Станислава Ганчева, заедно с Тото и Кристин Йотова.

Четиримата водещи ще преведат зрителите през динамичните истории на участниците в този сезон – двойки с реални роднински връзки. Предаването ще подложи на изпитание техните взаимоотношения, поставяйки ги в ситуации, в които компромисите ще са задължителни. Форматът ще потърси отговори на въпросите какво ни държи заедно и какво ни разделя, обещавайки перфектен баланс между много смях, истински емоции и неподправени отношения.