Нова книга за деца с важен урок за приятелството

„Книгата" представя и първото издание за деца с новото си лого. „Приятел" от Езги Келеш е красива и много поучителна история. В нея Али и Хасан са най-добри приятели. Те се забавляват заедно всеки ден. Докато един ден Хасан не се мести в друг град. И какво ще прави Али сега? Къде ще намери отново приятел като Хасан? Един ден той е поканен от Баръш, който е много различен от Хасан. Първоначално се сприятеляват трудно. Баръш обаче успява да покаже на Али, че всеки човек е различен, но за приятелството това не е от значение. СНИМКА: КК "Книгата"

Езги Келеш е турска писателка, родена през 1984 г. в Истанбул. Като дете години наред рисува по стените на дома. Завършва графика в Университета за изящни изкуства "Мимар Синан". Дванайсет години работи като редактор в множество рекламни агенции. Омъжена е и има едно дете. Обича всички котки по света, отглеждането на цветя и кафето. Пише и рисува за децата и детството. Езги Келеш

Книгата излиза с подкрепата на TEDA (Дирекция към Министерството на културата и туризма на Република Турция за субсидиране на произведения на чужди езици). Преводът от турски е на Елен Кирчева.

„Приятел"

Езги Келеш

Стр. 32

Цена 7.00 €

13.69 лв.