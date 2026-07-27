Бургас посреща картини на световноизвестните сър Питър Блейк и Деймиън Хърст в изложбата "Пеперуди и диаманти"

Британското съвременно изкуство пристига в Бургас. Картини на световноизвестните автори - основоположника на поп арта Сър Питър Блейк, Марк Куин, който прави скулптура с кръв и съвременния провокатор Деймиън Хърст, ще бъдат подредени в изложбата „Пеперуди и диаманти". Тя ще бъде открита на 31 юли в Културния център „Морско казино" в Бургас.

Експозицията се организира от DG Art Gallery - наследника на Галерията за модерно изкуство и Vivacom Art Hall Оборище 5, и е под егидата на кмета на Община Бургас Димитър Николов. Картина на сър Питър Блейк, който е сред най-значимите британски художници и основоположник на поп арта.

Изложбата включва творби на сър Питър Блейк, който е сред най-значимите британски художници и основоположник на поп арта. Световна известност му носи съавторството на легендарната обложка на албума на The Beatles – Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967 г.). Другият художник е Марк Куин, който е представител на емблематичното поколение Young British Artists . Творчеството му изследва човешкото тяло, идентичността и връзката между изкуството и науката, а сред най-известните му творби е автопортретната скулптура Self, изработена от собствената му замразена кръв.

В изложбата присъстват и четири картини на Деймиън Хърст - един от най-известните и влиятелни съвременни художници в света. Творчеството му е концептуално и провокативно, като изследва темите за живота, смъртта, вярата и науката чрез емблематични произведения като акула във формалдехид и обсипан с диаманти череп. В експозицията са включени и творби на Братята Конър - британско артистично дуо, създадено от Джеймс Голдинг и Майк Снел.

В експозицията са включени и творби на Братята Конър - британско артистично дуо, създадено от Джеймс Голдинг и Майк Снел. Те са международно признати със своя отличителен стил, който съчетава ретро изображения от средата на XX век с остроумни, иронични и провокативни текстове. Творчеството им изследва теми като любовта, психичното здраве и социалните стереотипи, балансирайки между поп арт и концептуално изкуство.