Любо Нейков в култовата комедия “Опасен чар”

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Любимецът на публиката Любо Нейков ще играе в новия спектакъл на Шуменския драматичен театър “Васил Думев” - “Опасен чар”.

Репетициите вече започнаха, но от театъра не издават каква ще бъде ролята на Нейков. В образа на обаятелния Генчо Гунчев, познат с многобройните си самоличности и имена като Ястребовски, Орелски, Соколов, след тежък кастинг бе избран актьорът Стефан Милков.

Спектакълът е режисиран от Николай Гундеров и представлява модерен прочит на култовия филм с Тодор Колев. В спектакъла ще участва и Силвия Петкова, която ще изиграе една от жените, измамени от Генчо Гунчев.

Премиерата е на 15 септември.