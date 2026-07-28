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Рожден ден празнува Преслава Паунова, която не се страхува и от най-смелите проекти

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Преслава Паунова

Комбинацията от смели идеи и изключителна работоспособност си има име в Медийната платформа “24 часа”. Преслава Паунова е директор на рекламата, благодарение на когото партньорите ни са спокойни, че компромис с качеството е табу. Тя не се страхува да рискува, следвайки високи професионални стандарти и увличайки след себе си колеги в трудни, но смислени проекти. А след всяка постигната цел Преси с усмивка продължава към следващата.

А най-ценното е, че в нейния рекламен екип заедно с опитните расте младо поколение, което се учи от най-добрите.

Преси, бъди здрава и щастлива!

Преслава Паунова

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