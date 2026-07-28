Electric Callboy закриха Hills Of Rock с метъл дискотека

Изкупиха промобилетите за фестивала през 2027 г. за минути

Зрелищна метъл дискотека спретнаха германците Electric Callboy в последния ден на Hills Of Rock в неделя. Епичният финал сложи край на най-големия рок фестивал у нас, а феновете изкупиха за минути билетите с промоцена за догодина. Без да знаят групите, защото са сигурни, че пак ще има световни имена и ще се потопят в неповторимата атмосфера в Пловдив.

Голямата сцена “светна” още в 17 ч с изпълнението на Deafheaven. Оказа се, че американците имат много фенове у нас. След тях свириха британските готикметъли Paradise Lost, познати от началото на 90-те. Предадоха щафетата на възродените американци Nevermore, които показаха, че формата е до време, но класата е вечна. Малко след 21 ч множеството пред сцената се сгъсти в очакване на метълкор законодателите Lamb Of God, които буквално изригнаха, а енергията на фронтмена Ранди Блит се пренесе в тълпата още в първите секунди. Метълкор величията от САЩ идват за първи път в България и бяха впечатлени от реакцията на феновете.

Блит похвали Пловдив, древната му история и хората, които живеят там и разказа как са го разхождали из забележителностите преди концерта. А публиката се отблагодари с огромни съркълпитове. Lamb Of God изпълниха за първи път пред родната публика Blunt Force Blues, което никога не са свирили на живо. Бруталната енергия на бандата изцеди силите на хилядите пред голямата сцена за час и 20 минути и последва кратка почивка преди хедлайнерите Electric Callboy.

Те заляха феновете с положителна енергия в разрез с Lamb Of God и не искаха пого и съркъл питове, а ... танци с хората до тях. Германците се преобличаха в различни диско костюми по време на изпълненията, а вокалистите Нико Салах и Кевин Ратайчак разтопиха сърцата както на почитателите на по-лекия жанр (първия), така и на метълите (втория). Фойерверки, конфети, огньове и мултимедия допълваха грандиозното шоу на Electric Callboy. След това купонът продължи с бандите на другите две сцени - канадците Front Line Assembly и "Контрол".

Единственият “недостатък” на Hills Of Rock е, че по едно и също време на трите сцени се изявяват много изпълнители, които заслужават внимание, но така е на големите фестивали, за които доскоро родните фенове само мечтаеха.