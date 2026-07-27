Мария Илиева специален гост на конкурса “Бургас и морето”

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Една от най-обичаните и успешни изпълнителки на съвременната българска поп сцена – Мария Илиева, ще бъде специалният гост на националния конкурс за песен "Бургас и морето". Вечерта ще бъде вълнуваща с нейния рецитал с най-големите хитове.

Тази година Мария Илиева отбелязва 25 г. от началото на своята солова кариера.

Конкурсът "Бургас и морето" ще се проведе на 1 август от 20,30 ч в Летния театър. И тази година интересът към конкурса беше изключително голям – повече от 40 авторски песни бяха подадени за участие от музиканти от цялата страна.

След прослушване на всички кандидатури компетентно жури в състав: Диана Саватева – зам.-кмет по "Култура и вероизповедания", доц. д-р Владимир Димов, д-р Адриан Георгиев, Димитър Маджаров, Веселин Пренеров, Светослав Михайлов и Руслан Карагьозов определи песните финалисти, които ще се борят за отличията в тазгодишното издание.

До провеждане на конкурса почитателите могат да подкрепят своя фаворит чрез онлайн платформата на "Бургас и морето", където тече гласуването за наградата на публиката.