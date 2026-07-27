3 млн. гледаха пиратска версия на "Одисея" в "Екс" преди да бъде изтрит

Изтекло копие на филма „Одисея" беше свалено от платформата X на Илон Мъск. То бе премахнато, едва след като публикацията събра милиони гледания, съобщи The Guardian.

Висококачествена пиратска версия на филма се разпространи масово през уикенда, след като акаунт публикува линк към „Одисея" с коментар: „Някой е качил пълната версия на филма в "Екс". Можете ли да повярвате?".

Публикацията за филма беше видяна над 3 милиона пъти, преди профилът, в който се намираше очевидно изтеклият филм, да бъде блокиран от "Екс".

Филмът на Кристофър Нолан се радва на голям успех както в бокс офиса, така и сред критиците от излизането си в началото на юли, като получи възторжени рецензии и събра над 600 милиона долара в световния бокс офис. Не е известно как е била получена пиратската версия на филма, който трае почти три часа.

Изглежда, че изтичането на филма не е повлияло на боксофис резултатите на „Одисея". Световните приходи от филма са се повишили до 640 млн. долара, след като през втория уикенд от излизането му в САЩ той събра 87 млн. долара - спад от 30 % спрямо първия уикенд, но все пак знак за устойчивостта му на най-големия кинопазар в света по приходи.

В изявление от „Юнивърсъл" се казва: „Научихме за неразрешеното публикуване на филма и незабавно задействахме процедурите за премахване на съдържанието. Взимаме нарушаването на авторските права на сериозно и ще предприемем всички подходящи мерки за защита на нашето съдържание и правата върху интелектуалната собственост."

Мъск, собственикът на "Екс", е яростен критик на „Одисея", като е използвал избора на актьорския състав - например чернокожата актриса Лупита Нионго в ролята на Елена Троянска, като повод да излага познатите си аргументи относно културата на DEI чрез собствения си акаунт в "Екс".

Миналата седмица най-богатият човек в света заяви, че ще използва своята AI платформа Grok Imagine, за да създаде исторически точна адаптация на епичната поема на Омир.

Нолан заяви, че критиката към избора му на актьорски състав „е част от работата".

„Тези разговори, които се водят, преди хората да са видели филма – те винаги са без значение, защото никой от тези, които ги водят, все още не знае какъв всъщност е филмът", коментира той.