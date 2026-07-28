Нашумялото грузинско трио Mandili с четири концерта в България тази година

Известното грузинско Trio Mandili се завръщат в България с четири концерта. Първият е във Варна на 28-ми юли като част от поредицата Summer Sea Garden Concerts.

Грузинското етно фолк явление имаше няколко участия у нас през последните години и горещия прием от българската публика кара сега триото да се завърне за още по-мащабна среща с феновете си в четири града. След концерта в морската столица те са подготвили уникален сетлист и за София на 11-ти септември, за Велико Търново на 13-ти септември и за Пловдив на 14-ти септември.

Trio Mandili са ярък пример за това защо грузинският фолклор е толкова популярен и обичан в цял свят. Феновете им у нас все още говорят за магията, която триото носи на сцената — с тяхната неподправена енергия, традиционните грузински песни, многогласните вокали и онзи специален момент, когато музиката преминава отвъд сцената и се превръща в общо преживяване. България е една от страните, където Trio Mandili имат най-силна и вярна публика.

Родните зрители винаги са посрещали триото с изключителна топлота, а грузинските красавици неведнъж са споделяли колко силна е връзката им с нашата страна. Този път сетлистът е по-дълъг с любими песни и нови аранжименти, традиционни грузински инструменти и характерни вокални хармонии, а също и близък контакт с публиката, който е запазена марка на триото. Като изненада за българските си фенове, Trio Mandili са подготвили и специални музикални моменти.