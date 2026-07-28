Рене Карабаш представи Иван Комита в Лозенец

"Иван надскочи себе си и категорично застана на картата на световната трилър-мистична литература". Това каза една от най-добрите бг писателки Рене Карабаш за колегата си Иван Комита, който представи романа си "Ахимса" на фестивала на изкуствата "Арт Поток" в Лозенец. Тя бе и водещ на събитието.

Авторът говори за темите, свързани с книгата му, в която се срещат изтокът и западът, мистиката и реалността. Консултантите по "Ахимса" са общо 12 на брой, в това число експерти от сферата на оръжията, бойните изкуства, авиационната сигурност, корабоплаването, психиатрията, наркотичните вещества, правото и финансите, системите за сигурност, архитектурата, незрящите, алпинизма, стана ясно от думите на писателят.

Рене Карабаш Снимка: Архив

В разговора на сцената Комита разказа и за своя следващ проект, с който изненада не само публиката, но и хората, които го познават от години. Без да навлиза в подробности, авторът сподели, че вдъхновението си този път е черпил от новородената си дъщеричка. Неговата близка приятелка и кръстница на сватбата му - Рене Карабаш, каза, че за нея третата му книга ще бъде най-силната му и лична книга, много различна от другите две. "Ахимса" преплита два увлекателни и противоположни жанра: трилър и мистика, екшън и духовност. Книгата ще понесе читателите на вълнуващо пътешествие в света на разузнаването, международната престъпност и тероризма, в които се редуват и преплитат екшън сцени, психология, дрога, духовни търсения и йога, истории за приказни храмове и ашрами, живописни кътчета в Хималаите и чудати мъдреци със свръхестествени способности. Главният герой в "Ахимса" Джон Хасъмски е български емигрант, един от специалните служители на ЦРУ, който попада в епицентъра на измами, престрелки, убийства, атентати, за които се опитват да го натопят. Но кой и защо ще си отговорят читателите.

Иван Комита е журналист и бивш главен букер на една от най-големите модни агенции от близкото минало - "Ексграунд". Женен с две деца. Висшето си образование завършва в Техническия университет - София. Той е правнук на българския революционер Иван Хасъмски, близък съратник на Васил Левски.

Комита е живял известно време в Италия и италианската култура оставя траен отпечатък върху живота и творчеството му. След критичен момент в живота си авторът претърпява пълна личностна трансформация и започва да практикува йога и японското бойно изкуство Шотокан карате-до. През 2023 г. първият му роман "Хранилка" е преведен на английски език от Трейси Спийд, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и се изкачва до 76 позиция в класацията на ТОП 100 на "Free in Kindle Store" в Амазон.

Авторът е създател и на кампанията "Модерно е да се чете", която от старта си през 2019 г. набира хиляди последователи в социалните мрежи. Инициативата е подкрепена от редица писатели и популярни личности, което бързо я прави успешен начин за популяризиране на книгите и четенето сред младите хора. Комита започва да практикува карате през 2013 г., посвещаван в тънкостите на бойното изкуство оттогава до днес от президента на Българска федерация шотокан карате-до (БФШК) Александър Славков. Сенсеят е този, който връчва на автора и последния колан за нивото, до което е достигнал в обучението си - 3-то кю. През 2015 г. Иван среща и втората най-важна опора в живота си - йога, като по духовния път го повежда не кой да е, а самият ръководител на Българска федерация по йога (БФЙ), Вера Захариева.

Иван Комита е преминал през академията по творческо писане Заешка дупка, като негови учители са били някои от големите имена в българската съвременна литература - Здравка Евтимова, Владимир Зарев, Дарин Тенев, Рене Карабаш. Те активно го насърчават в развитието му като писател.