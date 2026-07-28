„КНИГАТА" и над 70 издателства гостуват във Варна на „Море от книги"

Над 70 български издателства представят най-новите си заглавия в морската ни столица Варна от 31 юли до 9 август 2026 г. Литературният фестивал „Море от книги", организиран от издателство „Carrot" в партньорство с община Варна и Асоциация „Българска книга", стартира за втора поредна година на пешеходната зона на бул. „Княз Борис I" в морския град.

Шатра 20 ще приюти и „КНИГАТА" (новата марка на издатество „ТРУД"). А гостите и жителите на Варна ще могат да намерят най-новите заглавия от каталога на престижното издателство. Сред тях: първа книга от книжната поредица "Ооо, познай България!" – „Българските светини, пред които всеки се прекланя"; новото допълнено издание на „Гунди, какъвто не го познавате" – с още нови истории и снимки на футболната легенда; „Мондиал" – от Румен Пайташев; пълната колекция с романи от поредица „Седемте сестри" от Лусинда Райли и Хари Уитакър; книжките с героите на Биатрикт Потър – Зайчето Питър, Мопси, Флопси и Пухинка; актуалния брой на сп. „Съвременник"; много учебна и класическа литература, български автори и романи бестселъри.

Съчетанието на богато издателско присъствие и наситена културна програма превръща „Море от книги" в най-голямото литературно събитие на Българското Черноморие. Заповядайте всеки ден от 31 юли до 9 август между 10 и 20 часа.