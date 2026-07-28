Ариана Гранде съди хакери за кражба и продажба на неиздадени песни и лични кадри

Поп звездата Ариана Гранде е завела дело в САЩ срещу неизвестни хакери, за които твърди, че са проникнали в онлайн акаунти на нейни сътрудници, откраднали са неиздадени музикални записи, лични снимки и видеоклипове, а впоследствие са ги продали в интернет. Това съобщава британският вестник „Гардиън".

Искът е внесен в съд в Лос Анджелис в понеделник, като извършителите засега са посочени като „Джон Доу" – юридически термин, използван за неизвестни лица. Според съдебните документи певицата възнамерява по време на процеса да установи самоличността им и да ги подведе под отговорност.

Според публикации на „Билборд", „Холивуд рипортър" и други специализирани издания, хакерите са получили достъп до акаунти на хора от екипа на Гранде. В резултат само през 2023 г. в интернет са изтекли 45 неиздадени нейни песни, предава БТА.

В исковата молба се твърди още, че един от извършителите се е представил за фотограф, за да убеди служител на певицата да му изпрати нейни снимки. Освен музикалните записи са били откраднати и фотографии и видеоматериали, заснети зад кулисите на звукозаписни сесии и музикални клипове, които впоследствие са били продадени в т.нар. тъмна мрежа.

„Това злонамерено нарушаване на личния живот на Ариана Гранде и подкопаването на нейната кариера са ѝ причинили значителни и непоправими вреди", се посочва в исковата молба.

Ариана Гранде е сред най-успешните съвременни поп изпълнителки, с общо седем албума, достигнали първото или второто място в американските музикални класации. Тя има 20 номинации за наградите „Грами", от които е спечелила три.

Новият ѝ сингъл Hate That I Made You Love Me в момента е третата най-слушана песен в света в платформата „Спотифай" и оглавява класациите в САЩ и Великобритания. Парчето е включено в последния ѝ албум Petal, издаден в петък.

През последните години Гранде развива успешно и актьорската си кариера. Тя изпълнява главна роля в мюзикъла „Злосторница" и неговото продължение „Злосторница: Част втора", а също така участва заедно с Робърт де Ниро и Бен Стилър в новия филм от поредицата „Запознай се с нашите" – „Запознай се с техните", чиято премиера е насрочена за ноември.