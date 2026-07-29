Бруталните нарушения в НАТФИЗ

Главната счетоводителка и шефът на международната дейност си изплатили 7900 и 8900 евро по европроект, след скандал парите са върнати с мейл, който гласи: "Възстановяване на неправомерно придобит хонорар"

Натиск върху студенти и преподаватели, финансови измами, фалшифициране на документи и намеса в процедурите за избор на академични длъжности са само част от смущаващите разкрития, засекретени в доклада на МОН

На академичен съвет ректорът проф. Мирослав Дачев казва, че гледа на студентите като на семестриални такси

Системни нарушения във всяко звено. Злоупотреба с власт. Непрозрачност в процедурите. Дисциплинарен натиск върху преподаватели и студенти. Финансови измами и неправомерно придобити около 17 хил. евро. Фалшифициране на документи. Изчезване на 90 хил. евро. Неясноти по Закона за обществените поръчки. Намеса в процедурите за избор на академични длъжности. Подкрепа на дело срещу НАТФИЗ. Неработеща система за електронно оценяване, която засяга пряко обучаващите се. Изключването на НАТФИЗ от европейския алианс FilmEU заради липсата на ректора проф. Мирослав Дачев в комуникацията.

Това са едни от най-смущаващите нарушения, констатирани в университет в България. За тях предупреждават част от преподавателите в Академията, които изпращат сигнал до Министерството на образованието, а одит на МОН ги потвърждава в доклад, който в момента е засекретен.

По повод на констатираните нарушения и обвиненията, насочени към ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев, екипът на "24 часа - 168 истории" го потърси, за да изрази своята позиция. Съобщението беше изпратено до официалния му служебен имейл към Академията. Евгения Узунова от деловодството на учебното заведение, която замества секретарката му в момента, обясни пред вестника ни, че проф. Дачев е уведомен за нашето запитване, а имейлът е препратен към неговия личен. "Ако реши, той ще се свърже с вас, но е в отпуск до началото на август. Получава всичко и гледа пощата си", обясни тя.

Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев

Той не вдигна и личния си мобилен телефон, когато го потърсихме. До редакционното приключване на броя във вторник екипът ни не получи отговор от проф. Дачев, независимо че го потърсихме по всички възможни канали.

Проблемите в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” започват преди около две години с назначаването на новия ректор проф. Дачев. Но в началото на 2026 г. ескалират и това води до официални сигнали до отговорните институции.

“Той пое ръководството благодарение на предишния ректор Станислав Семерджиев, който му постла пътя. Имаше му пълно доверие. Но в момента, в който този човек беше избран, се промени напълно - споделя пред “24 часа - 168 истории” зам.-ректорът на НАТФИЗ проф. Елена Тренчева. - Имаше скорострелни промени в правилниците, с които възможността на Семерджиев да участва в каквито и да било ръководни органи беше заличена. Той се почувства изключително унизен и напусна Академията.

Заместник-ректорът на НАТФИЗ проф. Елена Тренчева

Проф. Дачев трансформира самото управление. До неговия избор имахме само декани на двата факултета - филмовия и театралния. След това той отвори възможност да имаме и заместник-ректори, на които всъщност делегира голяма част от отговорностите си. До януари имаше т.нар. ректорски съвети. Оттогава на мен ми е забранено да влизам на тези срещи, както и в ректорския кабинет заради това, че съм си позволила да се изкажа по един конкурс. Това разбуни духовете. След това ми беше забранено да изисквам каквито и да било документи от деловодството. Нещата ескалираха до такава степен още преди това, когато започнахме да адресираме проблемите, свързани с електронната система. Отделно нямаме никакви инвестиции за техника.”

Всъщност преди преподавателите да пуснат сигнала до МОН на 21 януари тази година, в НАТФИЗ междувременно тече проверка на министерството в продължение на месеци.

“Одиторите имаха въпроси към мен лично, защото ми казаха, че от тях се крият документи, не им се предоставя информация - категорична е проф. Тренчева. - Мисля, че проверката започна през ноември и продължи до края на януари. Ние пуснахме сигнала на 21 януари и те останаха още една седмица. Проблемите, които са адресирани до МОН, всъщност са повдигани многократно към различни звена - на факултетен и академичен съвет, с преки писма до ректора. Но отговор по тях няма. В доклада, изготвен от министерството, се съдържат отговори на част от въпросите, които бяхме поставили в сигнала. Ректорът е получил големия доклад по планирания одит в средата на март и в началото на април е предоставил план за преодоляване на всички несъответствия, както ги наричат те, защото няма как да кажат, че има тежки нарушения. Но в личен разговор одиторите ми казаха, че са открили неща, които не можем да си представим. Междувременно ректорът ни излъга, че няма никакви констатирани нарушения.

Най-ключовото в момента всъщност е, че ще ни изритат от европейския алианс FilmEU заради безумното поведение на ректора. И това е комуникирано с него в продължение на 2 г. Хората се опитваха да направят някакъв личен контакт с него, но той отказва под претекст, че аз съм заместник-ректор и съм поела този проект.

Основната стратегическа цел на този консорциум е да доведе до дългосрочна трансформация в институцията, така че да можем ние и всички останали партньори да предлагаме изключително високо качество на образованието в сферата на киното. Дою момента имаме 3 финансирани проекта от Европейската комисия. И най-големият ни проект от тях се казва FilmEU+. А дейността ни по него е до края на октомври следващата година. Затова още отсега започваме да пишем ново проектно предложение за дофинансиране в следващите 2 г.

Проблемът е, че възможностите, които ни се предоставяха, вече няма да ги имаме заради неучастието на проф. Дачев в т.нар. срещи на ръководителите, на които участват само ректори и президенти на съответните институции. Никога не е отговорил на официалните покани на останалите ректори или на главния координатор.”

Липсата на комуникация далеч не е единственият проблем, който се наблюдава в НАТФИЗ, откакто проф. Дачев поема властта.

“През ноември 2024 г. се върнах от командировка и едно момиче от счетоводството ме срещна на стълбите и тихо ми каза: “Главната счетоводителка и шефът на международната дейност в отдела си плащат пари и хонорари през проектите на FilmEU”. Щях да припадна, защото това е финансиране от ЕК и е страхотен проблем - подчертава проф. Тренчева. - Тя беше така добра да ми изпрати платежните документи. Под задължителния протокол номер 1, който констатира извършената дейност в изработени часове и аз заверявам и одобрявам с подписа си, на мястото на моя подпис на единия протокол няма нищо, а под моето име на другия документ имаше чужд подпис. Това е финансова измама.

Защото във всеки един от договорите изрично пише, че плащане на хонорари може да бъде извършено единствено при одобрението на отчета, който е заверен с личния подпис на главния координатор, тоест аз. И не само че те си бяха подписали всичките документи, но вече си бяха превели парите в банковите сметки. Едната беше получила 7900 евро, а другата - 8900 евро, което е пълен абсурд. В бланката пишеше, че едната е изработила примерно 400 часа, което надвишава моите изработени часове като главен координатор.

Инициирах среща с ректора и зам.-ректорите и им казах, че ако парите веднага не бъдат върнати, отивам в прокуратурата, без да ме интересува какви ще бъдат последиците за НАТФИЗ, а адвокатите ме чакат на телефона да започнат процедурата. Проф. Дачев ми каза, че трябва да бъда изключително дипломатична, защото влизаме в акредитация. Изсмях се, защото дипломацията и престъплението са две коренно различни неща и те нямат нищо общо. Парите бяха върнати от главната счетоводителка същия следобед. Имаше платежно нареждане, прикачено в имейл, а заглавието беше “Възстановяване на неправомерно придобит хонорар”.”

“Вместо да ги накаже - а ако питате мен, това е углавно престъпление и тези хора трябва да бъдат веднага уволнени - ректорът каза: “Абе, да не се шуми много около това - обясни пред “24 часа - 168 истории” режисьорът проф. Светослав Овчаров. - И на края на годината ги награди за добре свършена работа с паричен бонус. Цялата ситуация е абсурдна.”

Режисьорът проф. Светослав Овчаров

Според него няма човек във филмовия факултет, на когото да не са му направили впечатление системните нарушения във всяко едно отношение. “Като започнете от намеса в процедурите за избор на академични длъжности, до липса на система за електронно оценяване, която не работи от 2 г. - категоричен е проф. Овчаров. - Това са неща, които съпътстват ежедневието на студентите. Миналата година водих първи курс и студентите искаха да видят успеха си, защото от това зависи какво ще учат след това. Месеци наред писахме докладни, но администрацията, както и ръководството не ги интересува, че системата не работи. Когато студентите задаваха въпроси, председателят на общото събрание каза: “Това не ни е работа. Не сме ви длъжни”. И затова те протестираха с надписи “Длъжни сте ни”. На ректора принадлежи също изразът, който каза на академичен съвет: “Аз гледам на студентите като на семестриални такси”.

И затова те протестираха с лозунгите: “Аз не съм семестриална такса, аз съм човек”. Такъв чиновнически подход е абсолютно недопустим в академия, която се занимава с обучението на творчески лица.”

“Проблемите с електронната система са много тежки, защото аз например мога да се върна в протокол от миналата година на човек, който е завършил с шестица, и да му преправя оценката на четворка - допълва доц. Цветелина Цветкова, декан на факултет “Екранни изкуства”. - В този случай ще има разминаване между официалната документация в НАТФИЗ и тази в дипломата. Тя ще бъде нелегитимна. Никой не обърна внимание на нашите сигнали.”

Разбира се, има и други проблеми, защото процедурите за обществени поръчки много се бавят. Трябвало да се купи техника, свързана с изграждането на 3D лаборатория по единия от проектите. “И в един момент миналата година през август ми се обадиха от счетоводството и ми казаха, че сме на минус 90 хил. евро по сметката на FilmЕU+ - разказва проф. Тренчева. - Два месеца работихме извънредно, за да открием, че тези пари са осчетоводени грешно по друг проект. Но от ЕК се интерпретира като двойно финансиране.”

Само че сред сюжетите има един, който истински шокира преподавателите в НАТФИЗ и показва нагледно намесата на ректора, е опитът за доцентурата на един от главните асистенти в Академията.

“В специалност “Режисура” имаше нужда да се произведе доцент. Отвори се място с конкурс, а ректорът имаше ясен фаворит - посочва пред “24 часа - 168 истории” доц. Ема Константинова. - Той си подаде документите. Не щеш ли обаче, в същия конкурс се включи и Светла Цоцоркова. Тя има филми и награди. Все едно да сравняваш джудже с великан. Той се опитваше да се кандидатира със студентски негов проект.”

“Старателно ме обработиха отначало, че трябва да гласувам за фаворизирания кандидат - допълва доц. Цветелина Цветкова. - Всъщност трябваше да е само той, но впоследствие се появи втори човек, който има несъразмерно по-добра творческа биография. Съответно нямаше как да гласувам за този, за когото ми бяха казали.”

Преди конкурса ректорът на НАТФИЗ отива и при проф. Овчаров с личната молба да гласува за неговия кандидат, но и да накара другия да изтегли документите си.

“Имам свидетели на този разговор - категоричен е проф. Овчаров. - Казах му, че това няма как да стане. И какво се случи? От 7-членно жури неговият кандидат имаше една положителна рецензия от самия проф. Дачев и 6 отрицателни.

И вместо този кандидат да се скрие някъде, ректорът веднага му обяви нов конкурс и директно назначи членовете на научното жури, а това изобщо не е в неговите правомощия. То се предлага от катедрите и се утвърждава от факултетните съвети. Факултетният съвет не се съгласи с това решение на ректора и успя да се пребори от седемте членове трима да бъдат сменени. Те гласуваха против кандидата, другите четирима гласуваха за него, но факултетният съвет не одобри този избор. Тогава Дачев посъветва кандидата да съди НАТФИЗ и в момента тече дело. Забележете, ректорът съветва неуспелия кандидат да съди Академията, на която той е ръководител.”

По-големият абсурд е, че проф. Дачев не само че крие развитието на делото от преподавателите в университета, но и не назначава защита, защото подкрепя главния асистент.

“Поискаха ни документи от Административния съд, предадохме ги и започнахме да се чудим защо не пристига призовка - разказва доц. Цветкова. - В един момент моя колежка реши да провери сайта на съда и видя, че първото дело е минало на 24 юни, на което никой не се е явил от наша страна, защото не знаехме нищо. След като спешно сигнализирах останалите колеги, се оказа, че проф. Дачев е знаел за делото, но не ни е назначил защита, защото се чувства съпричастен към засегната страна. Следващото заседание ще бъде на 21 октомври, за което започнахме да се подготвяме.”

Само че примерите не свършват дотук. “Катедрата определя дневен ред. Ректорът се обажда на ръководителя на катедрата и казва: “Няма да бъде такъв, ще бъде еди-какъв си” - подчертава проф. Овчаров. - А това също не е в неговите правомощия. В резултат на това ръководителят на катедрата подаде оставка, защото не се съгласи на такъв тип административно отношение.”

В момента протестите на студентите срещу управлението на проф. Дачев продължават, а Комисията по култура е изискала официално докладът на МОН с нарушенията в НАТФИЗ да бъде разсекретен и публикуван.

Междувременно студентите не спират да искат оставката на ректора на Академията, но е очевидно, че той сам няма да си я подаде.

“Всъщност по закон има 3 начина да бъде разрешен този казус - казва Овчаров. - Единият е общото събрание на Академията, което го е избрало за ректор, да му гласува недоверие и той да бъде сменен. Само че това едва ли ще се случи. Вторият е министърът на образованието, с когото той има сключен договор за управление, да поиска проф. Дачев да напусне заради несправяне с работата. И третият е той сам да си подаде оставката, ако има съвест.”

И докато на сцената на театъра завесата пада след края на спектакъла, в НАТФИЗ всичко в момента се случва зад кулисите. Зад тях стоят въпроси за пари, власт, натиск и мълчание. Студентите продължават да протестират, преподавателите да чакат отговори, а държавата да държи заключен доклад, който може да обясни всичко. Но защитниците на НАТФИЗ са категорични, че няма да се откажат, докато не спасят творческия си дом.