Радина Кърджилова на каравана със синовете и Пламен, Христо Пъдев на семейна ваканция със Зомбори

Юлиан Вергов се видя на морския бряг с дъщеря си Алена, преди тя да тръгне на турне с музикалната си група
Радина Кърджилова на каравана с тримата си най-важни мъже - синовете Христо и Йоан и любимия Пламен Димов. Така прекарва лятната ваканция талантливата актриса. И е истински щастлива - от малките неща, приготвянето на палачинки на тиган близо до морския бряг под шума на вълните и радостните възгласи на децата, които играят футбол на пясъка.
“Последните дни… щастието не се измерва с думи. То се случва. И го има. Харесва ми чувството да изпитвам щастие. Остава ни още много. И ми се смешно, и се разплаках на книга, и ям палачинки, и си похапвам вкусно, вкусно, и се вълнувам само защото животът е вълнуващ сам по себе си”, написа актрисата към кадрите, които пусна от морската си почивка. Дори качила три килограма. “Защо? Защото съм щастлива!”
Нейният колега Юлиан Вергов също прекара време със своята дъщеря Алена. Тя уверено върви по стъпките му, вече е на щат в Театъра на армията, но и развива музикалната си кариера. Съвсем скоро Алена тръгва на турне с групата “Сага” и ще представя новата си песен “Още”.
Любимият актьор Христо Пъдев също се наслаждава на ваканцията.
След като се върна от Милано, където беше с жена си Цвети на кратка екскурзия тип меден месец, той се отправи към морския бряг. Там се събра със своите близки приятели - актьорското семейство Весела Бабинова и Владо Зомбори, на което кумува с жена си през май.