Радина Кърджилова на каравана със синовете и Пламен, Христо Пъдев на семейна ваканция със Зомбори

Юлиан Вергов се видя на морския бряг с дъщеря си Алена, преди тя да тръгне на турне с музикалната си група

Радина Кърджилова на каравана с тримата си най-важни мъже - синовете Христо и Йоан и любимия Пламен Димов. Така прекарва лятната ваканция талантливата актриса. И е истински щастлива - от малките неща, приготвянето на палачинки на тиган близо до морския бряг под шума на вълните и радостните възгласи на децата, които играят футбол на пясъка.

“Последните дни… щастието не се измерва с думи. То се случва. И го има. Харесва ми чувството да изпитвам щастие. Остава ни още много. И ми се смешно, и се разплаках на книга, и ям палачинки, и си похапвам вкусно, вкусно, и се вълнувам само защото животът е вълнуващ сам по себе си”, написа актрисата към кадрите, които пусна от морската си почивка. Дори качила три килограма. “Защо? Защото съм щастлива!”

Юлиан Вергов и дъщеря му Алена хапват сладолед на Черноморието.

Нейният колега Юлиан Вергов също прекара време със своята дъщеря Алена. Тя уверено върви по стъпките му, вече е на щат в Театъра на армията, но и развива музикалната си кариера. Съвсем скоро Алена тръгва на турне с групата “Сага” и ще представя новата си песен “Още”.

Любимият актьор Христо Пъдев също се наслаждава на ваканцията.

След като се върна от Милано, където беше с жена си Цвети на кратка екскурзия тип меден месец, той се отправи към морския бряг. Там се събра със своите близки приятели - актьорското семейство Весела Бабинова и Владо Зомбори, на което кумува с жена си през май.

