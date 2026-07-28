Любо Киров пусна ново парче между концертите от турнето си (Видео)

Любо Киров пусна нов сингъл между поредицата концерти, с които в момента гостува на феновете си из цялата страна. Парчето се казва “Там” и е включено в последния му албум “Футурофония”. Към него има и видеоклип, който вече се завъртя в ефира. Любо Киров включва новата си песен и в сетлиста на концертите си.

Следващата спирка от турнето му е Бургас, където ще пее на 3 август. След това ще се срещне с публиката в Плевен, Габрово, Сандански, Пазарджик, Хасково и Благоевград. Кулминацията ще бъде с два концерта в София - на 13 и 14 ноември в Зала 1 на НДК.