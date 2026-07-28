Правят студио за анимация в Бургас заради лента на Теодор Ушев

Известният режисьор, който беше номиниран за "Оскар" за късометражния си филм "Сляпата Вайша" през 2017 г., започа работа по нова лента в Бургас.

Тя ще бъде първата му пълнометражна анимация и заради нея в морския град изграждат специално студио, стана ясно по време на "Бургас филм фест". Филмът ще се казва Light Boxes, вдъхновен е от едноименния роман на американския писател Шейн Джоунс и ще представя дръзка история за войната, любовта, въображението и съпротивата срещу мрака. Сценарият е написан от Ушев и е редактиран от Крис Робинсън.