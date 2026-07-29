Четири жени обвиниха Джаред Лето в изнасилване

Четири жени обвиниха американския актьор и музикант Джаред Лето в сексуални престъпления, които според твърденията им са били извършени, когато са били непълнолетни или млади жени, съобщи Би Би Си.

Обвиненията са част от документалния филм на британската медия „Джаред Лето: Тъмната тайна на Холивуд" (Jared Leto: Hollywood's Dark Secret), в който общо 10 жени разказват за предполагаеми случаи на неподходящо поведение от страна на изпълнителя. Девет от тях споделят историите си публично за първи път.

Според разказите, представени от Би Би Си, предполагаемите инциденти са се случили в периода между 2002 и 2016 г., когато Лето е бил на възраст между 30 и 40 години.

Една от жените твърди, че е станала жертва на сексуално насилие в мотелска баня, когато е била на 17 години. Друга разказва, че на 19-годишна възраст е била заплашена със сексуално насилие, след като е останала сама с него в хотелска стая.

Трета жена твърди, че е имала сексуални отношения с Лето, когато е била на 17 години, като според нея това е било в нарушение на законовата възраст за сексуално съгласие в Калифорния. Четвърта жена заявява, че Лето е злоупотребил със статута си на знаменитост, като ѝ е отправял сексуални намеци по телефона, когато е била на 16 години.

Би Би Си съобщава, че е проверила част от разказите чрез разговори с близки на жените, както и чрез снимки и съобщения, предоставени като подкрепа на твърденията им.

Още няколко жени разказват за предполагаеми сексуализирани телефонни обаждания от Лето, както и за случаи на поведение, което според тях е било неуместно, когато са били непълнолетни.

В документалния филм участват и двама мъже, работили дългогодишно с групата на Лето Thirty Seconds to Mars. Те твърдят, че са се чувствали неудобно от начина, по който музикантът е общувал с непълнолетни момичета, включително чрез покани зад кулисите или в частни пространства.

Джаред Лето не е отговорил на отправените към него обвинения въпреки многократните опити на Би Би Си да се свърже с него, пише БТА.

Лето е носител на награда „Оскар" за ролята си във филма „Клубът на купувачите от Далас" (2013). Той е познат и с участията си в продукции като „Боен клуб", „Блейд Рънър 2049" и „Отряд самоубийци", както и като фронтмен на рок групата Thirty Seconds to Mars.