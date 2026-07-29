Този сезон Bedroom Beach променя правилата и клубът изнася хип-хопа директно край басейна с две големи дневни събития.

Серията стартира още този петък, 31 юли, когато на плажа пристигат 2Bona. Македонското дуо създава проекта си през 2015 година, а днес Марио Йелич и Антонио Стояновски са сред най-влиятелните имена в балканския трап. Тяхната музика традиционно звучи в клубовете след полунощ, но в Bedroom Beach концепцията е различна. Хитовете им ще звучат под открито небе, където плажната атмосфера създава съвсем различно усещане. Началото е планирано около 16.00ч.

Седмица по-късно, на 7 август, предстои втората дата. Тогава на морския плаж Криско ще изнесе едно от най-големите си събития за това лято. Фокусът пада върху най-големите му хитове през годините. Публиката ще получи точно това, което иска – енергията на "Стария Криско". Завръщане към най-мощните му хитове, които на практика пренаписаха правилата на родната сцена през последното десетилетие. Това са парчетата, които всички знаят наизуст. Техният бийт звучи най-добре на живо, а когато добавиш към него басейн и жарко слънце, резултатът е перфектното лятно парти.