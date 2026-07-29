Летните емоции на Слънчев бряг достигат своята кулминация на границата между юли и август. Тази седмица THE 1 Sunny Beach е подготвил програма, която ще диктува ритъма на целия курорт, обединявайки две от най-очакваните събития за сезона.

Стартът ще бъде даден на 31 юли, когато сцената ще бъде запазена за Преслава. Това е първото ѝ участие в THE 1 за това лято, което само по себе си превръща вечерта в задължителна спирка за всички нейни почитатели. Очаква се култова нощ, в която най-големите ѝ хитове ще звучат на метри от вълните.

Истинската експлозия от емоции е запазена за 1 август след полунощ. Тогава Тони Стораро има изключително специален личен повод – своя 50-годишен юбилей. Подобни събития в неговия календар традиционно прерастват в мащабни празненства, а изборът на локация гарантира, че партито ще продължи до изгрев слънце. Очаква се клубът да посрещне огромен брой специални гости, включително едни от най-популярните имена на музикалната сцена, които ще пристигнат специално, за да вдигнат наздравица с Човека-глас. Когато толкова много звезди и приятели се съберат на едно място заради Тони, купонът е гарантиран.

Две поредни вечери, две от най-големите имена на сцената и една локация, която знае как да създава истории. Местата за уикенда вече са силно ограничени.