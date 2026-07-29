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На 28 юли за 150-и път „MAMMA MIA" на Софийската опера пред храм-паметника „Св. Александър Невски"

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Веднага след завършването на Вагнеровия фестивал, Софийската опера и балет откри летния сезон на две сцени – „Музи на водата" на езерото Панчарево и „Опера на площада" пред катедралния храм „Св. Александър Невски".

Огромният успех, който жъне мюзикълът „Мamma mia!" е причина той да бъде представен за 150 път.

Режисьорът на авторската постановка Маестро Пламен Карталов повече от успешно превърна песни на АББА в действие, в театър на ситуации, в които публиката спонтанно участва. Динамично действие и изящно осъществените емоционални рефлексии на изпълнителите, за пореден път предизвикват зрителите да съпреживеят историята на чаровните герои. Солистите постигнаха истинско съвършенство в интерпретацията на поверените им завладяващи образи със своя талант и дообогатяват характерите на тези незабравими персонажи като им придават небивала емоционалност и обаятелност.

Многобройните зрители имат щастието да се насладят на песните на ABBA "Super Trouper", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance on Me", "Thank You for the Music", "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All", "Voulez-Vous", "SOS", създадени от Бени Андершон и Бьорн Улвеус.

На 28 юли бурните възторжени възгласи бяха отправени към артистите Весела Делчева, Влади Михайлов, Николай Павлов, Боян Арсов, Еделина Кънева, Силвана Пръвчева, Весела Янева, Александър Георгиев, Георги Арсов, Симеон Владов, както и към всички останали изпълнители.

Публиката отдаде дължимото за този огромен успех и на диригента Светослав Лазаров, на чудесния бенд, на музикалната подготовка на ансамбъла, на сценографа Нела Стоянова, на художника на костюмите Християна Михалева - Зорбалиева, на хореографията на Риолина Топалова.

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