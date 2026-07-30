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Софийската опера играе “Зорба гъркът” в амфитеатър...

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Софийската опера играе “Зорба гъркът” в амфитеатъра на Ларнака

Христо Николов

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С атрактивната постановка балетът на Софийската опера често прави турнета в чужбина.

Балетът ще бъде представен в две вечери в рамките на летен фестивал

Спектакъл на балета на Софийската опера “Зорба гъркът” по музика на Микис Теодоракис ще бъде представен два пъти в рамките на тазгодишния летен фестивал в амфитеатъра “Патихио” в Ларнака, Кипър.

Като част от 41-ия фестивал на изкуствата в Ларнака трупата представя тази емблематична продукция с участието на главния танцьор на Болшой театър Игор Цвирко като Зорба и солиста на балета в Казан Олег Ивенко като Джон.

Примите на балета – Марта Петкова и Катерина Петрова, ще играят двете вечери ролята на Марина, Винченцо Каруана и Никола Хаджитанев ще бъдат Манолиос, а Шарлот Берар – мадам Ортанс.

Общинският амфитеатър “Патихио” от години провежда летен фестивал, финансиран от фондацията на Никос и Деспина Патихи като част от благотворителните им инициативи в Ларнака и Лимасол.

В България “Зорба гъркът” бе поставен от испанския хореограф Лорка Масине за първи път през 1995 г., само няколко години след световната му премиера на Арена ди Верона и оттогава се играе почти без прекъсване пред препълнени зали. Спектакълът е една от най-успешните продукции в балетната история на България и често с него се правят турнета в чужбина – в Полша, Испания и др.

Базиран на романа на Никос Казандзакис и поставен върху безсмъртната музика на Микис Теодоракис, този зрелищен двуактен балет с 22 сцени е хореографиран от Лорка Масине, който притежава и авторските права върху постановката. От световната си премиера през 1988 г. той е представен в над 30 страни пред повече от 3 милиона зрители.

С атрактивната постановка балетът на Софийската опера често прави турнета в чужбина.
Сцена от “Зорба гъркът” с Марта Петкова като Марина и Винченцо Каруана като Манолиос
С атрактивната постановка балетът на Софийската опера често прави турнета в чужбина.
Сцена от “Зорба гъркът” с Марта Петкова като Марина и Винченцо Каруана като Манолиос
С атрактивната постановка балетът на Софийската опера често прави турнета в чужбина.
Сцена от “Зорба гъркът” с Марта Петкова като Марина и Винченцо Каруана като Манолиос

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